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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЭСК РФС оценила работу арбитра матча Кубка России «Ахмат» — «Уфа»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Арбитр Евгений Кукуляк принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота грозненского «Ахмата» в концовке матча ¼ финала Кубка России по футболу против «Уфы», к такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча прошла 7 апреля в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. После игры официальный Twitter «Уфы» с использованием ненормативной лексики отреагировал на решение судьи не назначить 11-метровый удар в ворота «Ахмата».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок “Уфы” начинает падать в штрафной площади “Ахмата” после легкого непродолжительного контакта с туловищем защитника, оттесняя его спиной и заваливаясь назад в попытке подстроиться под летящий мяч. В действиях защитника отсутствуют признаки задержки или подножки, которые могли бы стать первопричиной такого падения», — говорится в сообщении на сайте РФС.

«Уфа» обратилась в ЭСК РФС по четырем эпизодам игры с «Ахматом». ЭСК РФС объявила, что в трех остальных моментах судья также принял верные решения. Так, он правильно не удалил игрока «Ахмата» Антона Швеца на 41-й минуте, правильно не удалил игрока «Ахмата» Андрея Семенова на 65-й минуте, правильно не вынес вторую желтую карточку Семенову на 86-й минуте.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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