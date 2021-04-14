ЭСК РФС оценила работу арбитра матча Кубка России «Ахмат» — «Уфа»

Встреча прошла 7 апреля в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. После игры официальный Twitter «Уфы» с использованием ненормативной лексики отреагировал на решение судьи не назначить 11-метровый удар в ворота «Ахмата».
«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок “Уфы” начинает падать в штрафной площади “Ахмата” после легкого непродолжительного контакта с туловищем защитника, оттесняя его спиной и заваливаясь назад в попытке подстроиться под летящий мяч. В действиях защитника отсутствуют признаки задержки или подножки, которые могли бы стать первопричиной такого падения», — говорится в сообщении на сайте РФС.
«Уфа» обратилась в ЭСК РФС по четырем эпизодам игры с «Ахматом». ЭСК РФС объявила, что в трех остальных моментах судья также принял верные решения. Так, он правильно не удалил игрока «Ахмата» Антона Швеца на 41-й минуте, правильно не удалил игрока «Ахмата» Андрея Семенова на 65-й минуте, правильно не вынес вторую желтую карточку Семенову на 86-й минуте.