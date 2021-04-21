Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые по разу сыграли между собой, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо») попали в эту стадию напрямую.

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В ¼ финала «Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Уфу» (1:0), а «Крылья Советов» дома победили московское «Динамо» (2:0).

Футбол Кубок России 2020/2021 1/2 финала, 21.04.2021, 16:00 Ахмат - Крылья Советов -

После победы над уфимцами в Кубке России грозненцы со счетом 0:3 уступили им же, но уже в матче чемпионата страны. Однако перед полуфиналом им удалось реабилитироваться, переиграв в субботу подмосковные «Химки» (3:1). «Ахмат» уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон, сейчас команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 35 очками. Идущий 13-м тульский «Арсенал» при условии побед четырех оставшихся матчах может сравняться с грозненским клубом, однако по результатам очных встреч «Ахмат» по-прежнему будет выше в турнирной таблице.

«Крылья Советов» являются единственным представителем ФНЛ в Кубке России. После встречи с «Динамо» самарскому клубу удалось еще дважды выиграть в чемпионате, продлив победную серию в ФНЛ и Кубке России до 13 матчей. «Крылья Советов» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона, набрав 85 очков в 36 матчах. Отрыв от идущего вторым «Нижнего Новгорода» составляет четыре очка.

Ранее команды уже встречались в финале Кубка России 2004 года. В том матче победу со счетом 1:0 одержал грозненский клуб.

Футбол Кубок России 2020/2021 1/2 финала, 21.04.2021, 19:00 Локомотив - ЦСКА -

Московское дерби в полуфинале

В четвертьфинале ЦСКА со счетом 2:1 на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом». В прошедшем за месяц до этого матче 22-го тура чемпионата России, в котором также встречались эти команды, с таким же счетом победил клуб из Тулы.

В последнее время ЦСКА выступает нестабильно. После матча в Туле армейцы провели две встречи чемпионата России: обыграли волгоградский «Ротор» (2:0) и уступили «Сочи» (1:2). В турнирной таблице РПЛ ЦСКА опустился на пятое место и вылетел из зоны еврокубков. Впереди у московской команды дерби со «Спартаком» и «Динамо», а также матчи против «Уфы» и «Краснодара», поэтому Кубок России может стать для армейцев хорошей возможностью попасть в Лигу Европы.

ЦСКА испытывает определенные проблемы и с составом. Матч против «Локомотива» пропустят защитники Марио Фернандес, Вадим Карпов, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Бруно Фукс, полузащитники Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен и нападающий Владислав Яковлев. У железнодорожников в этом плане все гораздо лучше — не в составе только Зе Луиш, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«Локомотив» в ¼ финала в гостях обыграл «Сочи» со счетом 3:1. В РПЛ железнодорожники также набрали хороший ход и одержали семь побед подряд. Началась эта серия в 20-м туре, когда красно-зеленые обыграли ЦСКА (2:0). Сейчас «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В рамках Кубка России «Локомотив» и ЦСКА встретятся в четвертый раз. Дважды игры проходили на стадии ¼ финала, в 1994 году армейцы победили в серии пенальти, в 2009-м — в основное время (1:0). 21 мая 2000 года «Локомотив» обыграл ЦСКА в дополнительное время (3:2) в финале Кубка России и стал трехкратным обладателем трофея.