«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России
Тренерские штабы «Локомотива» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России.
Тренерские штабы «Локомотива» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.
Встреча команд состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.00 мск.