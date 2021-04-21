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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осинькину удался финт ван Гала. «Крылья Советов» — в кубковом финале!

«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Ахмат» и впервые за 17 лет вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России.

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Источник: Спорт-Экспресс

К полуфиналу «Ахмат» и «Крылья» подошли, фактически не имея интриг в своих гладких чемпионатах. Возвращение Самары в РПЛ — вопрос практически решенный, осталось одержать несколько дежурных побед и формализовать достижение. Сомнений нет никаких: «Крылья» весной набрали такой ход, что в Самаре особо не вникают, кого обыгрывать — хоть заурядных середняков ФНЛ, хоть ведущие команды из элиты.

Когда команда Игоря Осинькина разбиралась с «Химками» и «Динамо» в предыдущих раундах, возникал вопрос — кто здесь из РПЛ, а кто из ФНЛ. У «Ахмата» же сезон складывается так, что у Андрея Талалаева уже за шесть туров до конца чемпионата спрашивали о мотивации, а матчи чемпионата ему предлагали рассматривать как способ подготовки к кубковым встречам.

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Противостояние Самары и Грозного в Кубке — это прежде всего отсылка к стародавнему уже финалу 2004 года.

Тогда самые сильные «Крылья» в российской истории всю игру сидели на воротах соперника, обстучали все штанги, но на последней минуте упустили Андрея Федькова, и трофей отправился в Грозный. «Ахмат» (в то время еще «Терек») стал первой и пока единственной командой не из высшей лиги в истории, взявшей Кубок.

Теперь первую лигу представляют «Крылья», а их Федьков — это Иван Сергеев, наколотивший в этом сезоне уже больше 30 мячей. Игра позволяла проводить такие исторические параллели. Тактического противоборства и общего нерва этой игре хватало, а вот ярких моментов для широкой публики было маловато. Из действительно яркого — эмоции Бериши. Выйдя на замену, он с первого же шага начал заводить трибуны и практически после каждого игрового эпизода со своим участием продолжал размахивать руками в сторону зрителей.

Время шло, и когда стало ясно, что ничья в основное время неизбежна, вспомнился новый пункт в регламенте: никаких дополнительных 30 минут, сразу серия пенальти. В плей-офф этого розыгрыша такого не было, во всех 12 матчах предыдущих раундов командам для выявления победителя хватало 90 минут.

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У главного тренера «Крыльев» Осинькина на этот счет было несколько заготовок. Уже в компенсированное время вышел опытнейший Дмитрий Комбаров, который в свое время был штатным пенальтистом в «Спартаке». А еще Осинькин заменил вратаря: проведшего очень хороший матч Ивана Ломаева поменял Евгений Фролов. Все сразу же вспомнили Луи ван Гала и его финт в четвертьфинале бразильского чемпионата мира, когда на серию пенальти с Коста-Рикой вышел Тим Крул и вытащил для голландцев серию пенальти.

Все задуманное у Осинькина сработало. Фролов потащил два удара (Габриэль Янку пробил просто плохо, а куражный Бериша опрометчиво вздумал исполнить паненку), а решающий пенальти уверенно реализовал Комбаров. Самара спустя 17 лет выходит в финал Кубка!

«Крылья» стали пятым финалистом кубкового турнира из первой лиги после «Терека», «Химок» (дважды), «Алании» и курского «Авангарда».

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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