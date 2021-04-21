Осинькину удался финт ван Гала. «Крылья Советов» — в кубковом финале!
«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Ахмат» и впервые за 17 лет вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России.
«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Ахмат» и впервые за 17 лет вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России.
К полуфиналу «Ахмат» и «Крылья» подошли, фактически не имея интриг в своих гладких чемпионатах. Возвращение Самары в РПЛ — вопрос практически решенный, осталось одержать несколько дежурных побед и формализовать достижение. Сомнений нет никаких: «Крылья» весной набрали такой ход, что в Самаре особо не вникают, кого обыгрывать — хоть заурядных середняков ФНЛ, хоть ведущие команды из элиты.
Когда команда Игоря Осинькина разбиралась с «Химками» и «Динамо» в предыдущих раундах, возникал вопрос — кто здесь из РПЛ, а кто из ФНЛ. У «Ахмата» же сезон складывается так, что у Андрея Талалаева уже за шесть туров до конца чемпионата спрашивали о мотивации, а матчи чемпионата ему предлагали рассматривать как способ подготовки к кубковым встречам.
Тогда самые сильные «Крылья» в российской истории всю игру сидели на воротах соперника, обстучали все штанги, но на последней минуте упустили Андрея Федькова, и трофей отправился в Грозный. «Ахмат» (в то время еще «Терек») стал первой и пока единственной командой не из высшей лиги в истории, взявшей Кубок.
Теперь первую лигу представляют «Крылья», а их Федьков — это Иван Сергеев, наколотивший в этом сезоне уже больше 30 мячей. Игра позволяла проводить такие исторические параллели. Тактического противоборства и общего нерва этой игре хватало, а вот ярких моментов для широкой публики было маловато. Из действительно яркого — эмоции Бериши. Выйдя на замену, он с первого же шага начал заводить трибуны и практически после каждого игрового эпизода со своим участием продолжал размахивать руками в сторону зрителей.
Время шло, и когда стало ясно, что ничья в основное время неизбежна, вспомнился новый пункт в регламенте: никаких дополнительных 30 минут, сразу серия пенальти. В
У главного тренера «Крыльев» Осинькина на этот счет было несколько заготовок. Уже в компенсированное время вышел опытнейший Дмитрий Комбаров, который в свое время был штатным пенальтистом в «Спартаке». А еще Осинькин заменил вратаря: проведшего очень хороший матч Ивана Ломаева поменял Евгений Фролов. Все сразу же вспомнили Луи ван Гала и его финт в четвертьфинале бразильского чемпионата мира, когда на серию пенальти с
Все задуманное у Осинькина сработало. Фролов потащил два удара (Габриэль Янку пробил просто плохо, а куражный Бериша опрометчиво вздумал исполнить паненку), а решающий пенальти уверенно реализовал Комбаров. Самара спустя 17 лет выходит в финал Кубка!
«Крылья» стали пятым финалистом кубкового турнира из первой лиги после «Терека», «Химок» (дважды), «Алании» и курского «Авангарда».