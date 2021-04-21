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21:19 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити — Кубка России по футболу и в финале турнира встретится с самарскими «Крыльями Советов». Встреча между двумя столичными командами прошла на «РЖД-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (90+1). На 53-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в свои ворота. На шестой минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон поразил ворота «Локомотива», но после вмешательства видеоассистентов рефери взятие ворот было отменено из-за игры рукой. «Локомотив» одержал десятую победу подряд во всех турнирах.

«Локомотив» и ЦСКА начали свой путь в Кубке России с 1/8 финала. Железнодорожники переиграли «Тамбов» (3:0), а в четвертьфинале оказались сильнее «Сочи» (3:1). Армейцы обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0) и тульский «Арсенал» (2:1).

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В рамках Кубка России «Локомотив» и ЦСКА встретились в четвертый раз. Дважды игры проходили на стадии ¼ финала, в 1994 году армейцы победили в серии пенальти, в 2009-м — в основное время (1:0). 21 мая 2000 года «Локомотив» обыграл ЦСКА в дополнительное время (3:2) в финале турнира.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последний успех датирован 2019 годом.

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. В прошлом сезоне обладателем трофея стал петербургский «Зенит».

Ранее в среду клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» в полуфинале Кубка России на выезде переиграл «Ахмат» (0:0, 4:1 — по пенальти). Решающий матч турнира пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Победитель турнира завоюет путевку в основной раунд Лиги Европы следующего сезона.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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