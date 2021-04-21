«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (90+1). На 53-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в свои ворота. На шестой минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон поразил ворота «Локомотива», но после вмешательства видеоассистентов рефери взятие ворот было отменено из-за игры рукой. «Локомотив» одержал десятую победу подряд во всех турнирах.

«Локомотив» и ЦСКА начали свой путь в Кубке России с 1/8 финала. Железнодорожники переиграли «Тамбов» (3:0), а в четвертьфинале оказались сильнее «Сочи» (3:1). Армейцы обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0) и тульский «Арсенал» (2:1).

В рамках Кубка России «Локомотив» и ЦСКА встретились в четвертый раз. Дважды игры проходили на стадии ¼ финала, в 1994 году армейцы победили в серии пенальти, в 2009-м — в основное время (1:0). 21 мая 2000 года «Локомотив» обыграл ЦСКА в дополнительное время (3:2) в финале турнира.

«Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последний успех датирован 2019 годом.

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. В прошлом сезоне обладателем трофея стал петербургский «Зенит».