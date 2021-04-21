ЦСКА заканчивает сезон: «Локомотив» вынес команду Олича из Кубка России

После поражения в чемпионате от «Сочи» реальная борьба за второе место (и путевку в ЛЧ) для ЦСКА закончилась. Оставалась возможность сгладить неудачи через Кубок — но и в нем нужно было пройти «Локомотив», который на данный момент выглядит самым очевидным кандидатом на то самое второе место в Премьер-Лиге.

«Локо» одержал девять побед в девяти официальных матчах в 2021 году, ЦСКА только три дня назад сгорел в Сочи. Как будто было мало того, что Олич оказался назначен перед решающим отрезком сезона, ЦСКА остался без двух ключевых игроков оборонительной линии — Магнуссон вылетел до конца сезона, Марио получил травму на тренировке и не смог вернуться даже к полуфиналу. В запасе у ЦСКА оказалось всего 5 футболистов. У «Локо», для сравнения, их было 12.

В самом начале игры «Локомотив» провалился в опорной зоне и позволил Дзагоеву оставить Рондона один в один с Пабло на границе штрафной. «Локо» повезло — перед тем, как забить, нападающий погладил рукой подскочивший мяч, и дал Карасеву легитимный повод отменить гол, хотя особого преимущества, на первый взгляд, это касание Рондону не принесло. Так ЦСКА не воспользовался шансом провести матч с «Локомотивом», который команда при Гончаренко не могла обыграть три раза подряд, по новому, выгодному для себя сценарию.

Упущен этот шанс окончательно был через несколько минут — когда Виктор Васин выдернулся со своей позиции, а Игорь Дивеев решил организовать искусственный офсайд. Получилось что-то нескладное — Камано спокойно зашел в штрафную, принял мяч после проницательной передачи Рыбчинского и открыл счет.

Стандартная история для дерби ЦСКА — «Локомотив» со времен приезда в Россию Марко Николича. «Локо» был умнее и просто ждал своего шанса: например, необъяснимо поднятой вверх руки Кирилла Набабкина перед своими воротами — летом 2020-го она стоила ЦСКА пенальти и попадания в Лигу чемпионов. Или восхищенного онемения Виктора Васина перед белорусскими финтами Лисаковича, когда защитник просто остался вне эпизода — это уже весна 2021-го.

По этому сценарию неизбежно пропускающий первым ЦСКА надсаживался в позиционке и был вынужден рисковать все сильнее. Причем без особого выхлопа в плане качества моментов — у ЦСКА давние проблемы с завершением и вообще креативом на заключительной трети поля, а решать самостоятельно умеет по большому счету только Влашич. Под него в полуфинале Кубка в момент приема мяча перед штрафной вылетал Баринов (или кто-то из его партнеров) — и сходу закрывал главный козырь Олича.

До конца тайма ЦСКА давил, а «Локомотив» ждал своего очередного момента — одного из тех, благодаря которым команда не проигрывает в этом дерби уже почти два года. До перерыва их не случилось, зато вскоре после него Иван Обляков по уникальной траектории отправил мяч в собственные ворота. Безысходность происходящего острее партнеров уловил Алан Дзагоев — и долго не мог успокоиться после замены, возмущаясь, судя по всему, действиями беспощадного и не желающего меняться Эджуке.

Удивительно, что в футбол ЦСКА играл все-таки лучше — особенно во втором тайме, особенно когда с результатом все было уже ясно. Но качество футбола не всегда коррелирует с результатом, и болельщики ЦСКА знают об этом лучше других: с этим была связана одна из главных проблем Виктора Гончаренко.

Напоследок «Локомотив» забил третий — уже породистый и действительный классный, с роскошной передачей Антона Миранчука и врыванием Крыховяка. Разгром закончил выступление ЦСКА в Кубке России — но для нынешней команды попадание в полуфинал это уже серьезное достижение.

«Локомотив» сыграет в финале Кубка России против «Крыльев Советов», которые проводят текущий сезон в ФНЛ.

И, скорее всего, станет вторым в чемпионате — все-таки в плане формы соперников у нынешнего «Локо» среди российских команд просто нет.

ЦСКА традиционно все равно, попадать ли в Лигу Европы (судя по их выступлениям в этом турнире), так что бороться и в чемпионате больше не за что. Остается разве что дерби со «Спартаком» — история отдельная, вне контекста турнирной мотивации. Очевидно, что на второе место команда Олича претендовать неспособна — во многом из-за оставшихся по календарю соперников (среди них «Спартак», «Краснодар» и «Динамо»). Остается готовиться к следующему сезону.