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10:27 (мск), источник: ТАСС

Поезд в финал. «Локомотив» и «Крылья Советов» встретятся в решающем матче Кубка России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» дома обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу и стал вторым финалистом турнира. В решающей встрече железнодорожники сыграют с самарскими «Крыльями Советов», которые в другом полуфинале победили грозненский «Ахмат» в серии пенальти (0:0; 4:1).

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Источник: РИА "Новости"

На шестой минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон поразил ворота «Локомотива», но после вмешательства видеоассистентов рефери взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий железнодорожников Франсуа Камано. На 53-й минуте «Локомотив» удвоил преимущество: после удара нападающего хозяев Федора Смолова мяч отрикошетил в полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и залетел в ворота. Третий гол в добавленное ко второму тайму время забил Гжегож Крыховяк.

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«Локомотив» одержал десятую победу подряд. Благодаря таким результатам железнодорожники поднялись на второе место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли в финал Кубка России.

Еще до матча с ЦСКА бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с журналистами высказал мнение, что железнодорожники на данный момент являются сильнейшей командой страны. «“Локомотив” выдал впечатляющую серию, хорошо выглядит, они очень сильные. Не скажу, что у них есть преимущество перед игрой, шансы равные — 50 на 50, но все-таки “Локомотив” впечатляет. Я думаю, что сейчас это самая сильная команда», — сказал Аленичев.

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил, что команде еще нужно работать над игрой в обороне.

Хочу поздравить команду с очередной победой, очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной.
Марко Николич
главный тренер «Локомотива»

ЦСКА снова проиграл при Оличе

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«Локомотив» Николича выбил ЦСКА Олича из Кубка
Футбол

Кубок России 2020/2021
1/2 финала, 21.04.2021, 19:00

Локомотив3ЦСКА0

ЦСКА потерпел второе поражение подряд при новом главном тренере Ивице Оличе, о назначении которого было объявлено 23 марта. 18 апреля армейцы на выезде уступили «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:2, после игры 41-летний специалист заметил, что футболисты хозяев больше хотели победить. В матче с «Локомотивом», по мнению Олича, игрокам ЦСКА не хватило концентрации.

«Надо забивать голы, у нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня», — приводит комментарий Олича «Спорт-Экспресс».

После игры генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с журналистами отметил, что отсутствие у Олича опыта работы в качестве главного тренера является минусом, но предпосылки для того, чтобы это исправить, есть. «Мы постараемся создать все условия и сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Оличу в начальный период, когда только пройдя через определенные сложности, можно приобрести то, чего в книжках и онлайн-программах не получишь», — сказал Бабаев.

«Крыльям Советов» вышли в финал благодаря замене вратаря

Футбол

Кубок России 2020/2021
1/2 финала, 21.04.2021, 16:00

Ахмат0Крылья Советов0П 0:0

В другом полуфинальном матче среды самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли грозненский «Ахмат». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти «Крылья Советов» одержали победу со счетом 4:1. В компенсированное время матча в составе самарского клуба произошла замена вратаря — Евгений Фролов появился на поле вместо Ивана Ломаева. Фролов отразил два пенальти от футболистов «Ахмата» Бернарда Бериши и Габриэля Кристиана.

Сразу после игры генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий отметил, что в клубе до сих пор не могут прийти в себя после выхода в финал. «В финале просто будем играть, а там посмотрим. Готовы ли к Лиге Европы? Дайте нам немного прийти в себя», — сказал Калакуцкий, комментарий которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» являются лидерами Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда второго по силе дивизиона в шестой раз вышла в финал Кубка России. В 2004 году самарцы, выступавшие тогда в премьер-лиге, со счетом 0:1 уступили «Тереку» (ныне «Ахмат»). В 2005 году подмосковные «Химки» проиграли в решающем матче московскому ЦСКА (0:1), в 2011 году владикавказская «Алания» уступила также ЦСКА (1:2). В 2018 году представитель ФНЛ «Авангард» (Курск) уступил «Тосно» (1:2), а в прошлом сезоне «Химки» проиграли «Зениту» (0:1).

Финал Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. «Локомотив» является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. Победитель Кубка России получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

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