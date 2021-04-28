Все билеты на финал Кубка России по футболу проданы
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) реализовал все выпущенные в открытую продажу билеты на финал Бетсити — Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) реализовал все выпущенные в открытую продажу билеты на финал Бетсити — Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.
«Российский футбольный союз реализовал билеты, выпущенные в открытую продажу, на финальный матч Бетсити — Кубка России», — сообщили в службе коммуникаций.
В настоящий момент ограничение по количеству зрителей на стадионе «Нижний Новгород» составляет 20% от общей вместимости (45 тыс. человек). На финал кубка страны этот процент будет увеличен.