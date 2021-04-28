Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Чайка
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Факел
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
13:40 (мск), источник: ТАСС

Все билеты на финал Кубка России по футболу проданы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) реализовал все выпущенные в открытую продажу билеты на финал Бетсити — Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.

«Российский футбольный союз реализовал билеты, выпущенные в открытую продажу, на финальный матч Бетсити — Кубка России», — сообщили в службе коммуникаций.

В настоящий момент ограничение по количеству зрителей на стадионе «Нижний Новгород» составляет 20% от общей вместимости (45 тыс. человек). На финал кубка страны этот процент будет увеличен.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Теперь РФ на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк
«Отстой и мусор». Фанаты раскритиковали русского вратаря НХЛ
Мейвезер официально подтвердил бой с блогером
Овечкин развлекается дома. Без него «Вашингтон» только побеждает
Кубок победителя РПЛ привезут на матч «Зенит» - «Локомотив»
В ОКР высказались об инциденте с флагом России на ЧМ по шашкам
«Локомотив» направил запрос о матче с «Динамо» на «Арене Химки»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь