ЭСК РФС вынесла решение по матчу ЦСКА и «Локомотива»

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Встреча прошла 21 апреля и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива». ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Карасева в эпизодах с отменой гола Саломона Рондона в ворота «Локомотива» на 6-й минуте матча и засчитанным голом в ворота ЦСКА на 15-й минуте.

«Судья правильно отменил гол в ворота ЦСКА на 6-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что Рондон совершает небольшое случайное касание рукой мяча при его обработке и незамедлительно после этого забивает гол в ворота соперника. Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА на 15-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок “Локомотива” Франсуа Камано в развитии атакующей фазы игры, приведшей к взятию ворот ЦСКА, сыграл в мяч, не совершив явного нарушения правил игры на футболисте ЦСКА Чидере Эджуке», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

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В другом полуфинале Кубка России самарские «Крылья Советов» победили грозненский «Ахмат» в серии пенальти. «Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неудалением игрока «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на 58-й минуте матча.