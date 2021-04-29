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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брат Лео Месси планирует посетить финал Кубка России по футболу

Как стало известно «СЭ», брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Родриго планирует в мае посетить Россию.

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Во время визита Родриго Месси намерен съездить на финал Кубка России, который пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая, а также вживую посмотреть московское дерби между «Динамо» и ЦСКА 16 мая.

Родриго Месси является генеральным директором агентства Lionel Messi Sports Management, основной задачей которого является представление интересов его брата Лионеля.

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