Панин заменит отстраненного Васильева в судейской бригаде Кубка России
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Игорь Панин назначен резервным арбитром на финал Кубка России России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Игорь Панин назначен резервным арбитром на финал Кубка России России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Игра, в которой встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов», состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Резервным арбитром встречи ранее был назначен Станислав Васильев. На прошлой неделе глава
Полный состав бригады на финал Кубка России теперь выглядит следующим образом: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин, резервный ассистент судьи — Арам Петросян; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Антон Аверьянов, инспектор — Николай Левников.