Панин заменит отстраненного Васильева в судейской бригаде Кубка России

Игра, в которой встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов», состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Резервным арбитром встречи ранее был назначен Станислав Васильев. На прошлой неделе глава экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что в отношении Васильева проводится служебная проверка, до окончания которой он отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги. Васильев в матче 28-го тура РПЛ «Ротор» — «Ахмат» (1:0) ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора».