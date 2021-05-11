Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панин заменит отстраненного Васильева в судейской бригаде Кубка России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Игорь Панин назначен резервным арбитром на финал Кубка России России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Наверх

Игра, в которой встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов», состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Резервным арбитром встречи ранее был назначен Станислав Васильев. На прошлой неделе глава экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что в отношении Васильева проводится служебная проверка, до окончания которой он отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги. Васильев в матче 28-го тура РПЛ «Ротор» — «Ахмат» (1:0) ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора».

Полный состав бригады на финал Кубка России теперь выглядит следующим образом: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин, резервный ассистент судьи — Арам Петросян; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Антон Аверьянов, инспектор — Николай Левников.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Черчесов высказался о расширенном составе сборной России на Евро
Загадочные травмы. Гурьянов и Худобин спокойно играют в НХЛ
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»
Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео
СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
«Придзюбливает»: Уткин об отсутствии Смолова в составе на Евро
Федун отреагировал на избиение директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь