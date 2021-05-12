Поднять в Нижнем: кто выиграет Кубок России — 2021

В среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде пройдет решающий матч Кубка России по футболу. В финале встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Несмотря на то что эти команды в нынешнем сезоне представляют разные лиги отечественного футбола и фаворитами, очевидно, считаются «железнодорожники», нельзя исключать и триумфа волжан.

Неудачи красно-зеленых в последних играх чемпионата дают «Крыльям» повод надеяться, что они впервые в своей истории завоюют Кубок России, рекордсменом по победам в котором является как раз «Локомотив». Москвичи идут в группе лидеров РПЛ, но последние две игры сложились для них неудачно.

Смена скоростей

Сначала «Локо» был разгромлен на выезде петербургским «Зенитом» (1:6), потерпев самое крупное поражение в своей постсоветской истории. А затем сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0). Это практически лишило команду Марко Николича шансов на второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас красно-зеленые отстают от столичного «Спартака» на три очка. Чтобы опередить красно-белых, «Локомотиву» нужно в воскресенье в последнем туре обыграть дома екатеринбургский «Урал», а также дождаться поражения конкурента на выезде от грозненского «Ахмата». Если же подопечные Доменико Тедеско сыграют в Грозном хотя бы вничью, то «железнодорожников» не спасет даже собственная победа над «Уралом».

При этом в случае потери очков в матче с екатеринбуржцами, «Локомотив» может лишиться и места в призовой тройке, если свои матчи выиграют казанский «Рубин» или «Сочи». А если обе эти команды победят, то «Локо» опустится на пятую строчку, которая может лишить их даже места в еврокубках в случае поражения в кубке от «Крыльев».

Еще зимой казалось, что «Локо» в этом сезоне не светит вообще ничего. Команда застряла на восьмом месте в таблице после провальной осени. После декабрьской смены руководства клуба ожидалось, что сочтены дни и главного Марко Николича, назначенного год назад. Но он остался, а весной красно-зеленые выдали феноменальную победную серию в 11 матчей — восемь в чемпионате и три в кубке. В 1/8 финала они обыграли дома «Тамбов» (3:0), в четвертьфинале одолели на выезде «Сочи» (3:1), а в полуфинале выиграли московское дерби у ЦСКА (3:0).

Весенний «Локомотив» Николича просто шикарен. Как машина. Видно, что хорошо поработали на сборах. Ребята бегут, реализуют, раскрылись просто отлично. Николичу дали поработать на сборах — вот результат. Дмитрий Сычёв

До разгрома от «Зенита» у команды даже оставались теоретические шансы на победу в чемпионате. Теперь, чтобы признать сезон успешным, ей нужно как минимум брать Кубок России. Опыт выигрыша этого трофея у нынешнего состава «Локо» очень большой. Сейчас он может быть добыт клубом в четвертый раз за последние семь сезонов.

Из состава, взявшего кубок в 2015 году, за команду до сих пор играют вратарь Маринато Гильерме и защитник Ведран Чорлука, а в тренерском штабе продолжают работать ассистентами Олег Пашинин и Саркис Оганесян. К триумфу 2017 года уже причастны запасной голкипер Антон Коченков, защитник Владислав Игнатьев, полузащитники Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, помощник главного тренера Дмитрий Лоськов, тренер вратарей Заур Хапов и тренер по физподготовке Сергей Алексеев.

А в победе 2019 года, помимо вышеперечисленных лиц, участвовали защитник Мацей Рыбусь, полузащитники Гжегош Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, нападающие Федор Смолов и Эдер. Впервые этот трофей могут выиграть защитники Дмитрий Живоглядов, Мурило Сейкейра, Пабло Кастро, Виталий Лысцов, Станислав Магкеев, полузащитники Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин, нападающие Франсуа Камано, Виталий Лисакович и Зе Луиш, а также главный тренер Марко Николич и его сербские помощники Горан Басарич и Радое Смилянич.

Примечательно, что три предыдущих триумфа случались при разных руководителях. Кубок России — 2015 был выигран при президенте Ольге Смородской, в 2017 году — при ее сменщике Илье Геркусе. По ходу триумфального кубка-2019 его заменили на Василия Кикнадзе, при котором были сыграны решающие матчи четвертьфинала, полуфинала и финала. Если «Локо» выиграет Кубок России сейчас, это будет первым триумфом его нынешнего генерального директора Владимира Леонченко.

А также главного тренера Марко Николича, который по-прежнему находится в условиях не самого выгодного сравнения с легендой «Локо» Юрием Сёминым. Российский специалист выиграл почти все трофеи клуба в своей истории, включая два последних Кубка России (2017, 2019), а также чемпионат России — 2018. На его счету также четыре кубка (1996, 1997, 2000, 2001) в предыдущую клубную эпоху. Всего «Локо» выигрывал этот турнир в российские времена восемь раз — это рекорд. Без тренера Сёмина он его брал только при Анатолии Бышовце (2007) и Игоре Черевченко (2015). Причем в первом случае Сёмин был президентом клуба. Дважды «железнодорожники» брали этот трофей в советские времена — в 1936 и 1957 годах.

Особой тревоги за перспективы «Локомотива» нет — думаю, красно-зеленые должны непременно обыгрывать «Крылья». Если не побеждать их в финале, то на что вообще рассчитывать? Хотя у этого тренерского штаба, у самого Николича, случалось достаточно много провалов, поэтому можно всякого ожидать. В том числе и поражения от «Крыльев» Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов

Взлет «Крыльев»

Год назад самарский клуб в третий раз за шесть лет вылетел из РПЛ. Этот провал был особенно болезненным, если учесть, что бюджет и состав «Крыльев Советов» позволял уверенно находиться в середине таблицы. По данным «Известий», он составлял более 2 млрд рублей на сезон. И «Крылья» уступили место в РПЛ «Тамбову», имевшему бюджет в 700 млн рублей и игравшему не у себя в городе. Сейчас этот клуб проходит процедуру банкротства и, скорее всего, прекратит существование.

После вылета сменилось руководство, и волжане сумели быстро и уверенно вернуться в Премьер-лигу. Еще в начале мая за три тура до конца первенства ФНЛ они обеспечили себе прямое попадание в элиту (дается первым двум командам), а через тур обеспечили себе и первое место. Параллельно они сенсационно пробились в финал Кубка России, убрав по дороге такие крепкие коллективы РПЛ, как «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и грозненский «Ахмат» (0:0 в основное время и 4:1 по пенальти).

Эти результаты удивительны еще и тем, что на протяжении всего сезона источники рассказывают о конфликте внутри руководства клуба и около него. Дело в том, что особое влияние на комплектование команды в последние годы имел известный агент Павел Андреев. После вылета из РПЛ прошлым летом значительная часть его клиентов покинула клуб. При этом главным тренером был назначен Игорь Осинькин, ранее успешно возглавлявший «Чертаново», которое курирует Андреев. Оттуда перешла целая группа молодых футболистов. Полутора годами ранее по этому же маршруту последовал талантливый полузащитник Антон Зиньковский.

А вторую половину прошлого сезона на правах аренды у московского «Спартака» провел еще один экс-чертановец Максим Глушенков, который был одним из лучших в Самаре и едва не помог им спастись от вылета. Сейчас 21-летний футболист выступает в «Химках» — также на правах аренды у «Спартака».

«Чертаново» — это хороший клуб, воспитывающий сильных футболистов и дающий им дорогу в большой футбол. Поэтому они и в ФНЛ показывали отличные результаты в прошлых сезонах, и сейчас вышедший оттуда тренер и игроки помогли «Крыльям» вернуться в Премьер-лигу и выйти в финал кубка. Максим Глушенков

Главной же звездой «Крыльев» в нынешнем сезоне является нападающий Иван Сергеев, приобретенный в начале сезона у московского «Торпедо». Он забил в ФНЛ 40 голов, побив рекорд первого дивизиона по результативности за один розыгрыш. Теперь ему предстоит дебют в РПЛ, репетицию которого 26-летний футболист может провести уже в финале Кубка России.

Футбол Кубок России 2020/2021 Финал, 12.05.2021, 20:00 Локомотив - Крылья Советов -

— У «Локомотива» здорово играют Смолов, Миранчук. У них вообще хорошая команда, — сказал «Известиям» Сергеев. — Но пока не могу что-то подробное сказать про них, кого-то конкретного выделить. Думаю, тренерский штаб разберет соперника и объяснит нам, как играть в финале.

«Крылья Советов» будут играть в решающем матче Кубка России во второй раз в истории. Ранее это случилось в 2004 году, когда самарцы проиграли грозненскому «Тереку» (0:2). Чеченский клуб (будущий «Ахмат») тогда стал первым клубом из низшего дивизиона, вышедшим в финал. Позднее это повторили «Химки» (2005, 2019), владикавказская «Алания» (2011) и сейчас «Крылья», а также «Тосно» и курский «Авангард», в 2018 году игравшие в финале между собой. Тогда победила команда из Ленинградской области.