«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал обладателем Кубка России

Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.



На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Через 7 минут форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отправил в ворота железнодорожников ответный мяч. Во втором тайме, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. На 84-й минуте встречи защитник Мурило упрочил преимущество железнодорожников в счёте.