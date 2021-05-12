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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал обладателем Кубка России

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов».

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Через 7 минут форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отправил в ворота железнодорожников ответный мяч. Во втором тайме, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. На 84-й минуте встречи защитник Мурило упрочил преимущество железнодорожников в счёте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал девятым для московской команды (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

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3:1
Первый тайм: 1:1
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