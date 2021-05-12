Кубковый финал — супер! «Крылья» сыграли красиво, «Локомотив» — на результат
Первый трофей Марко Николича в России.
Первый трофей Марко Николича в России.
«Локомотив» завоевал Кубок России, победив в финале «Крылья Советов». Невероятная статистика железнодорожников: столичная команда выиграла девятый кубковый финал из десяти в своей российской истории!
Марко Николич выпустил на финал тех же 11 игроков, что и на матч с «Зенитом» в
Удивление первое: «Крылья Советов» действовали с самого начала так, словно это они одни из лидеров РПЛ, а «Локомотив» — из ФНЛ. Самарцы смело атаковали, быстро двигали мяч и сделали явный акцент на левый фланг, где Антон Зиньковский при поддержке смещавшихся в эту зону партнёров мучил Рыбчинского. Команда Игоря Осинькина играла от себя, а не от соперника. Чемпион ФНЛ не подстраивал свою схему под ромб железнодорожников, при обороне игроки просто передавали полузащитников друг другу. «Крылья Советов» выманивали москвичей на прессинг, но те неохотно рисковали.
Удивление второе: привоз от опытного Мехди Зеффана, поигравшего в Лиге 1 и побеждавшего на Кубке Африки со сборной Алжира. Видимо, правый защитник не ожидал, что Франсуа Камано добежит до конца и сможет перехватить мяч. «Локомотив» на ровном месте получил преимущество. В такой ситуации любая другая команда, уступающая в классе, могла «поплыть». Самарцы — справились.
В первом тайме Сергеев почти не имел моментов, хотя самарцы перебили москвичей — 7:4 (в створ — 4:2). Но как же здорово Иван подыграл пяткой в эпизоде с голом! «Крылья Советов» и играли симпатично, и забили красиво после многоходовой комбинации. Голевой пас отдал победитель юношеского Евро-2013 Денис Якуба, который, к сожалению, был заменён ещё до перерыва
Мацей Рыбусь с Пабло опоздали, Владислав Сарвели мастерски сыграл на опережение. Стоит отметить, что развил атаку пасом в центр Сергей Божин: не каждый защитник рискнул бы отдать такую передачу, тем более против средней линии «Локомотива».
Едва начался второй тайм, как самарцы сделали второй подарок «Локомотиву». Теперь индивидуальная ошибка защитника (Александра Солдатенкова) привела к назначению очевидного пенальти: Божин сбил в штрафной Смолова. Голкипер молодёжной сборной России Иван Ломаев, вступивший до перерыва в конфликт с
Бросалось в глаза, что «Крылья Советов» подустали, и чем дальше, тем сложнее им будет держать темп.
В концовке команда Николича спокойно перевела игру в нужное русло. Покатала мяч, дождалась своего момента и с хладнокровностью киллера добила чемпиона ФНЛ третьим голом. Выход Мурило вместо получившего очередное повреждение Чорлуки оказался удачным: бразилец забил после углового. Можно сказать, что «Локомотив» победил на классе, завоевав первый трофей под руководством сербского тренера. Тем не менее «Крылья Советов» нужно поблагодарить за стремление сыграть в яркий в футбол в матче за трофей — самарцы тоже вправе чувствовать себя победителями.
Анатолий Романов