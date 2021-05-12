Кубковый финал — супер! «Крылья» сыграли красиво, «Локомотив» — на результат

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«Локомотив» завоевал Кубок России, победив в финале «Крылья Советов». Невероятная статистика железнодорожников: столичная команда выиграла девятый кубковый финал из десяти в своей российской истории!

Марко Николич выпустил на финал тех же 11 игроков, что и на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Хотя после разгрома на «Газпром Арене» (1:6) на следующую встречу в РПЛ с «Динамо» из основы выпали Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин и Фёдор Смолов. Кроме того, Ведран Чорлука пропускал дерби из-за травмы, а Гжегож Крыховяк по причине дисквалификации, но сегодня ничто не помешало им сыграть.

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Удивление первое: «Крылья Советов» действовали с самого начала так, словно это они одни из лидеров РПЛ, а «Локомотив» — из ФНЛ. Самарцы смело атаковали, быстро двигали мяч и сделали явный акцент на левый фланг, где Антон Зиньковский при поддержке смещавшихся в эту зону партнёров мучил Рыбчинского. Команда Игоря Осинькина играла от себя, а не от соперника. Чемпион ФНЛ не подстраивал свою схему под ромб железнодорожников, при обороне игроки просто передавали полузащитников друг другу. «Крылья Советов» выманивали москвичей на прессинг, но те неохотно рисковали.

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Удивление второе: привоз от опытного Мехди Зеффана, поигравшего в Лиге 1 и побеждавшего на Кубке Африки со сборной Алжира. Видимо, правый защитник не ожидал, что Франсуа Камано добежит до конца и сможет перехватить мяч. «Локомотив» на ровном месте получил преимущество. В такой ситуации любая другая команда, уступающая в классе, могла «поплыть». Самарцы — справились.

Вообще в составе «Крыльях Советов» особое внимание было приковано к Ивану Сергееву, наколотившему 40 мячей в ФНЛ. Далеко не все болельщики следят за вторым дивизионом, поэтому наверняка только сегодня впервые увидели нападающего в деле. Шума вокруг Сергеева, которому, кстати, накануне исполнилось 26 лет, сейчас много, реклама хорошая. Говорят, он из тех чудо-бомбардиров, что одним ударом два гола забивают. Поэтому очень хотелось увидеть Ивана на фоне топовой команды РПЛ.

В первом тайме Сергеев почти не имел моментов, хотя самарцы перебили москвичей — 7:4 (в створ — 4:2). Но как же здорово Иван подыграл пяткой в эпизоде с голом! «Крылья Советов» и играли симпатично, и забили красиво после многоходовой комбинации. Голевой пас отдал победитель юношеского Евро-2013 Денис Якуба, который, к сожалению, был заменён ещё до перерыва из-за травмы и сидел на скамейке со слезами на глазах.

Мацей Рыбусь с Пабло опоздали, Владислав Сарвели мастерски сыграл на опережение. Стоит отметить, что развил атаку пасом в центр Сергей Божин: не каждый защитник рискнул бы отдать такую передачу, тем более против средней линии «Локомотива».

Едва начался второй тайм, как самарцы сделали второй подарок «Локомотиву». Теперь индивидуальная ошибка защитника (Александра Солдатенкова) привела к назначению очевидного пенальти: Божин сбил в штрафной Смолова. Голкипер молодёжной сборной России Иван Ломаев, вступивший до перерыва в конфликт с фан-трибуной железнодорожников, мог стать героем эпизода — дотянулся до мяча после удара Смолова. Но штанга ворот Ломаева подыграла «Локомотиву» и получила за «измену» от эмоционального вратаря.

Бросалось в глаза, что «Крылья Советов» подустали, и чем дальше, тем сложнее им будет держать темп. Всё-таки очень мощное движение выдала команда Осинькина в первой половине, благодаря чему и выигрывала единоборства, забирала подборы. Разрывов в линиях становилось больше, а «Локомотив» как мало кто в России умеет использовать свободное пространство.

Шанс самарцев был в быстром ответном голе. И на исходе часа игры Сергеев, который в целом полезно работал на команду, имел «стопроцентный» шанс: пошёл в нужную точку на угловом, вовремя выпрыгнул, свободно пробил головой. Чуть-чуть не попал в цель — не повезло снайперу.

В концовке команда Николича спокойно перевела игру в нужное русло. Покатала мяч, дождалась своего момента и с хладнокровностью киллера добила чемпиона ФНЛ третьим голом. Выход Мурило вместо получившего очередное повреждение Чорлуки оказался удачным: бразилец забил после углового. Можно сказать, что «Локомотив» победил на классе, завоевав первый трофей под руководством сербского тренера. Тем не менее «Крылья Советов» нужно поблагодарить за стремление сыграть в яркий в футбол в матче за трофей — самарцы тоже вправе чувствовать себя победителями.