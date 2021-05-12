Тренер «Крыльев Советов» заявил, что ему не стыдно за игру команды в финале Кубка России

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В среду московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1, матч прошел в Нижнем Новгороде. Железнодорожники выиграли кубок в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире. «Крылья» играли в финальном матче турнира во второй раз, в 2004 году самарцы уступили трофей грозненскому «Тереку» (ныне — «Ахмат»), проиграв со счетом 0:1.

«За такую игру, наверное, обидно, что мы не выиграли, но совсем не стыдно. Да, мы проиграли, проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи сопернику с нами было точно не просто. По количеству моментов в первом тайме мы превосходили [соперника], но в конце встречи раскрылись, мы вынуждены были, и достаточно много моментов [возникло]. Мы договорились с ребятами никого не бояться, играть в смелый футбол», — сказал Осинькин.

Также тренер самарской команды дал оценку кубковому сезону команды. «Благодарю команду за этот сезон, это очень хорошая работа была, мы получили хорошие эмоции, хорошие впечатления. Мы сыграли с хорошими командами очень тяжелые игры. Мы этим сезоном кубковым будем гордиться достаточно долго», — сказал наставник «Крыльев».

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения Кубка России. Согласно ему вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала было сформировано 10 групп по три команды (по одному клубу каждого из трех профессиональных дивизионов России в группе), которые по разу сыграли между собой, победители групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо») попали в эту стадию напрямую.