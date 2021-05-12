Николич: В такие важные дни надо праздновать, а потом закончим сезон

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

— Хочу поздравить команду с победой, с кубком. Счастлив за ребят, они заслужили это. Год назад мы успешно играли, попали в Лигу чемпионов, потом в начале сезона играли отлично, но закончили неудачно первую часть сезона. Потом собрались на сборах, я почувствовал, что у нас появилась команда. Это их трофей.

У нас во второй части сезона хорошая серия — 12 побед, 1 ничья и 1 поражение. Это неплохо. Хочу поблагодарить болельщиков за мощную поддержку. Все игроки молодцы для меня. Хочу, чтобы сегодня вечером, может быть, и завтра, сейчас договоримся об этом, они праздновали как надо, в такие важные дни надо праздновать, а потом закончим сезон.

— Почему со стороны «Локомотива» было мало комментариев перед финалом, в отличие от «Крылья Советов»? Они много говорили, что хотят выиграть этот матч.