Николич: В такие важные дни надо праздновать, а потом закончим сезон
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.
— Хочу поздравить команду с победой, с кубком. Счастлив за ребят, они заслужили это. Год назад мы успешно играли, попали в Лигу чемпионов, потом в начале сезона играли отлично, но закончили неудачно первую часть сезона. Потом собрались на сборах, я почувствовал, что у нас появилась команда. Это их трофей.
У нас во второй части сезона хорошая серия — 12 побед, 1 ничья и 1 поражение. Это неплохо. Хочу поблагодарить болельщиков за мощную поддержку. Все игроки молодцы для меня. Хочу, чтобы сегодня вечером, может быть, и завтра, сейчас договоримся об этом, они праздновали как надо, в такие важные дни надо праздновать, а потом закончим сезон.
— Почему со стороны «Локомотива» было мало комментариев перед финалом, в отличие от «Крылья Советов»? Они много говорили, что хотят выиграть этот матч.
— Понятно, что мы хотим выигрывать каждую игру, особенно такие важные, как эта. Я говорил перед игрой, что эту игру надо выигрывать. Можешь играть по-разному: можешь получать удовольствие, можешь играть без дисциплины, но это финал. Для меня это третий финал в третьей стране, и мы все три, слава богу, выигрывали, — передает слова Николича корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.