Фанаты бросали бутылки, игроки «Крыльев» ошибались: как «Локо» выиграл Кубок России

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На решающую игру «Локомотив» выходил в статусе значительного фаворита, пусть и встречался, как говорил наставник «железнодорожников» Марко Николич, с уже готовой командой Российской премьер-лиги. Так оно и есть: со следующего сезона «Крылья Советов» возвращаются в высший дивизион. Для самарцев этот финал Кубка России был вторым в истории, для «Локомотива» — уже десятый.

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Как и предполагалось, игра началась очень бодро. Волжане изобретательнее и агрессивнее атаковали, но свои моменты не реализовали. «Локо» осторожничал, а серьезные проблемы у «крылышек» стали проглядываться после череды ошибок собственной обороны. Одна из таких обернулась пропущенным мячом.

На 14-й минуте Максим Мухин сделал хорошую диагональную передачу, защитник «Крыльев» Мехди Зеффан был первым на мяче, но неудачно откинул его своему вратарю. Франсуа Камано мгновенно сориентировался, вышел один на один спокойной перебросил Ивана Ломаева.

«Крылья», так или иначе, садиться в глубокую оборону не стали и активно искали в атаке своего лучшего бомбардира Ивана Сергеева. Спустя шесть минут самарской команде счет удалось сравнять, снова не без участия Сергеева. Он здорово открылся между линиями в штрафной «Локо», эффектно отпасовал пяткой на Дениса Якубу, а тот своим прострелом вдоль ворот нашел Владислава Сарвели, который в касание переправил мяч в ворота Маринато Гильерме. Комбинировали в этом моменте игроки «Крыльев» в стиле «Барселоны».

После этого произошел неприятный эпизод. Ломаев, чьи ворота находились возле фанатской трибуны «Локомотива», отпраздновал гол своей команды провокационным жестом в их адрес. Ничего криминального и заслуживающего даже предупреждения голкипер не сделал, но болельщики «железнодорожников» всерьез разозлились и закидали поле бутылками. Игру пришлось приостановить на несколько минут, а успокоить фанатов смог только прибежавший к эпицентру конфликта Гильерме.

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С возобновлением матча «Крылья» продолжали владеть мячом, но скорости заметно упали, а серьезной угрозы у ворот «железнодорожников» создавать не получилось. «Локо» огрызался куда опаснее, и один из таких моментов закончился вторым за игру выходом Камано один на один. Удалось помешать французу и спасти «крылышки» от неминуемого гола только Якубе. Хавбек самарцев грамотно поставил корпус и выбил мяч у Камано, не дав тем самым ему пробить. Без последствий, впрочем, не обошлось: Якуба получил сильный ушиб ахилла и со слезами на глазах был заменен.

Еще обиднее самарцам стало то, что вышедший на поле вместо Якубы Максим Витюгов уже в компенсированное к первому тайму время имел реальный шанс вывести «Крылья» вперед, но после его классного удара в дальний нижний угол Гильерме чудом сумел коснуться мяча и перевести его в штангу, а добивание не получилось. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

В перерыве тревожные новости появились не только для «Локо», но и для сборной России. Дмитрий Баринов, вызванный в национальную команду для подготовки к предстоящему чемпионату Европы, был вынужденно заменен. У полузащитника «железнодорожников» повреждение колена.

Так или иначе, долго расстраиваться Николичу не пришлось, поскольку уже через две минуты после старта второго тайма снова «заявила» о себе оборона «Крыльев»: Мацей Рыбусь исполнил дальний заброс на Рифата Жемалетдинова, Александр Солдатенков сыграл нерасторопно и дал сопернику войти в штрафную с мячом и отпасовать на Федора Смолова, которого «срубил» другой защитник самарцев Сергей Божин. Судья без раздумий указал на точку, к которой подошел сам Смолов и прошил Ломаева, выведя «железнодорожников» вперед.

До конца встречи команды обменялись несколькими по-настоящему острыми моментами: заветный мяч мог забить и Сергеев после ошибки Гильерме, и Смолов имел возможность для дубля. В целом же темп был невысоким, что полностью устраивало «Локомотив». Разве что борьбы действительно было много, и третья вынужденная замена в матче потребовала Ведрану Чорлуке. И она впоследствии имела для «железнодорожников» положительный исход.

За семь минут до завершения основного времени «Локо» получил право на угловой. Рыбусь выполнил качественный навес, Ломаев сыграл неуверенно, а все тот же Солдатенков проиграл верховую борьбу Мурило и позволил бразильцу нанести удар головой, установивший окончательный счет — 3:1. Именно Мурило десятью минутами ранее заменил Чорлуку.

«Локомотив» выиграл девятый Кубок России в своей истории, обновив рекорд турнира. У ближайшего преследователя — московского ЦСКА — восемь трофеев. А для Николича это первый титул в качестве наставника «железнодорожников».

Кроме того, в третий раз подряд за Суперкубок сыграют «Локомотив» и победитель РПЛ этого сезона петербургский «Зенит». Что касается «Крыльев», самарцы, в отличие от «железнодорожников», которым еще предстоит борьба за Лигу чемпионов в последнем туре чемпионата России, свои задачи уже решили, обеспечив выход в РПЛ на следующий сезон.

Андрей Черников