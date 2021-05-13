«Локомотив» показал, что осталось за кадром победного финала Кубка России с «Крыльями Советов»

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Счет в матче был открыт на 14-й минуте — Франсуа Камано вывел «Локомотив» вперед. «Крылья Советов» отыгрались спустя 8 минут — отличился Владислав Сарвели. В дебюте второго тайма Федор Смолов реализовал пенальти и вывел железнодорожников вперед. На 84-й минуте Мурило Серкейра установил окончательный счет.