Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после 5 лет тюрьмы. Его осудили за страшное ДТП
Александр Ильин сыграл за новый клуб в Кубке России.
Знамя ТрудаКубок России: результаты и календарь
Александр Ильин сыграл за новый клуб в Кубке России.
В истории нашего футбола хватает примеров, когда игроки возвращались на поле после тюрьмы. Самый известный случай — Эдуард Стрельцов, отсидевший пять лет в связи с обвинением в изнасиловании. Самый свежий пример — конечно же, Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые устроили две драки и находились сначала в СИЗО, а потом и в колонии.
Теперь к этим историям добавляется ещё одна. Речь об Александре Ильине, бывшем полузащитнике молодёжки «Спартака» и московского «Динамо». Сегодня он вернулся в российский футбол после долгой паузы.
Летом 2015 года 22-летний Ильин, игравший тогда за «Динамо», отправился в аренду в одноимённый клуб из
История оказалась ещё более грустной, когда стали известны результаты
Впоследствии вскрылись неприятные подробности. Одноклубники Ильина, заявившие о желании помочь пострадавшим, так и не сделали этого. По словам родственников, с ними никто не связывался, а извинения от Александра они впервые услышали лишь в суде, и то не на первом заседании.
С февраля Ильин играл в Крыму, а сегодня было объявлено, что он подписал контракт со «Знаменем Труда». Команда выступает в ПФЛ и представляет собой крепкого середняка. В прошлом сезоне она заняла 10-е место в таблице, финишировав в десятках очков от повышения в классе и вылета.
Дебют Ильина состоялся мгновенно. «Знамя Труда» принимало домодедовский «Пересвет» в 1/256 Кубка России. Команды сыграли вничью (1:1), а в серии пенальти Ильин и его партнёры уступили — 3:4. Сам Александр вышел в опорную зону, принимал хорошие решения при владении мячом и показал, что школа никуда не делась. Жаль, что славу Ильин получил не на поле.