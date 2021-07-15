Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после 5 лет тюрьмы. Его осудили за страшное ДТП

В истории нашего футбола хватает примеров, когда игроки возвращались на поле после тюрьмы. Самый известный случай — Эдуард Стрельцов, отсидевший пять лет в связи с обвинением в изнасиловании. Самый свежий пример — конечно же, Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые устроили две драки и находились сначала в СИЗО, а потом и в колонии.

Теперь к этим историям добавляется ещё одна. Речь об Александре Ильине, бывшем полузащитнике молодёжки «Спартака» и московского «Динамо». Сегодня он вернулся в российский футбол после долгой паузы.

Что натворил Ильин?

Летом 2015 года 22-летний Ильин, игравший тогда за «Динамо», отправился в аренду в одноимённый клуб из Санкт-Петербурга (который потом переродится в «Сочи»). В ночь на 12 сентября футболист на своей «Ауди» выехал на Новоприозерское шоссе, понёсся на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. Больше всего досталось «Субару», в котором трое молодых людей ехали на рыбалку. Двое лишились жизни, ещё один попал в больницу в тяжёлом состоянии. Один из погибших — Сергей Селиванов — оказался отцом пятерых детей. Сам Ильин отделался лёгким испугом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oTZw5-fpvQw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

История оказалась ещё более грустной, когда стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что в момент ДТП Ильин находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания свидетелей тоже указывали на то, что игрок был нетрезвым. Ильина взяли под стражу, а спустя год после страшной аварии, в сентябре 2016-го, суд объявил приговор — пять лет и 10 месяцев лишения свободы.

Впоследствии вскрылись неприятные подробности. Одноклубники Ильина, заявившие о желании помочь пострадавшим, так и не сделали этого. По словам родственников, с ними никто не связывался, а извинения от Александра они впервые услышали лишь в суде, и то не на первом заседании.

Возвращение на поле

С февраля Ильин играл в Крыму, а сегодня было объявлено, что он подписал контракт со «Знаменем Труда». Команда выступает в ПФЛ и представляет собой крепкого середняка. В прошлом сезоне она заняла 10-е место в таблице, финишировав в десятках очков от повышения в классе и вылета.