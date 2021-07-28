«Кайрат-Москва» забил гол в меньшинстве и вышел в финал квалификации Кубка России

В рамках 1/128 финала турнира «черно-желтые» встречались с «Калугой» и победили со счетом 1:0. Победу «Кайрату» принес Вячеслав Швырев, отличившийся на 24-й минуте.

При этом московской клуб с 16-й минуты играл в меньшинстве после удаления игрока.