«Кайрат-Москва» забил гол в меньшинстве и вышел в финал квалификации Кубка России
Футбольный клуб «Кайрат-Москва» одержал вторую победу в розыгрыше Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат М
Калуга
В рамках 1/128 финала турнира «черно-желтые» встречались с «Калугой» и победили со счетом 1:0. Победу «Кайрату» принес Вячеслав Швырев, отличившийся на 24-й минуте.
При этом московской клуб с 16-й минуты играл в меньшинстве после удаления игрока.
Таким образом, «Кайрат-Москва» вышел в 1/64 Кубка России (финал квалификации), где сыграет с победителем пары «Динамо-Владивосток» — «Чертаново» за место в элитном групповом раунде турнира.