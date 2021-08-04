Московское «Торпедо» вышло в групповую стадию Кубка России по футболу

Московское «Торпедо» дома в серии пенальти со счетом 4:2 победило «СКА-Хабаровск. Основное время матча завершилось без забитых мячей, дополнительное время не предусмотрено регламентом.

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Также в групповой этап вышли красноярский «Енисей», липецкий «Металлург», московский «Велес», краснодарская «Кубань», челнинский «Камаз» и воронежский «Факел». Волгоградский «Ротор» квалифицировался как клуб, выступавший в прошлом сезоне в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Также участие в групповой стадии Кубка России себе обеспечили «Оренбург», «Алания» (Владикавказ) и «Балтика» (Калининград) как клубы, занявшие высокие места в ФНЛ по итогам прошлого сезона. Команды ФНЛ-2 проведут матчи 1/64 финала 11 и 12 августа.

В следующей стадии Кубка России будет сформировано 11 групп, в каждой из которых будет по одному клубу РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи»), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.