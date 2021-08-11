Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси
Вильярреал
10
Футбол. Кубок России
19:00
Красава
Динамо Бр
12
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Биолог-Новокубанск
31
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Знамя
02
Футбол. Кубок России
18:00
Волна
Торпедо Вл
02
Футбол. Кубок России
17:00
Форте
Чайка
П 6:7
11
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
Саранск
02
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Иж
Торпедо Мс
21
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда СПб
Ленинградец
12
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Вл
Кайрат М
01
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
20:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат-Москва» вышел в элитный раунд Кубка России по футболу

«Кайрат-Москва» одержал победу над «Динамо-Владивосток» в матче 1/64 финала Кубка России, сообщает KazFootball.kz.

Кайрат МКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: pfl-russia.com

Встреча прошла в гостях и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вячеслав Швырев, отличившийся на 77-й минуте.

Таким образом, «Кайрат-Москва» прошел в элитный групповой раунд Кубка России. В каждой группе сыграет по одной команде РПЛ, первого дивизиона и второго дивизиона.

Групповой этап пройдет в три тура. Команды из низших лиг проведут матчи дома.

Динамо Вл
0:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат М
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Первая официальная пресс-конференция Месси в «ПСЖ»: главное
РПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура чемпионата России
Forbes назвал страны, которые больше всего платят призерам ОИ
Красная карточка вратаря «Ахмата» аннулирована
Емельяненко будет драться с Тарасовым: что известно о поединке
СМИ: «Барселона» задолжала Месси €39 млн за лояльность
УЕФА: Гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь