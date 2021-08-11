«Кайрат-Москва» вышел в элитный раунд Кубка России по футболу
«Кайрат-Москва» одержал победу над «Динамо-Владивосток» в матче 1/64 финала Кубка России, сообщает KazFootball.kz.
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«Кайрат-Москва» одержал победу над «Динамо-Владивосток» в матче 1/64 финала Кубка России, сообщает KazFootball.kz.
Встреча прошла в гостях и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вячеслав Швырев, отличившийся на 77-й минуте.
Таким образом, «Кайрат-Москва» прошел в элитный групповой раунд Кубка России. В каждой группе сыграет по одной команде РПЛ, первого дивизиона и второго дивизиона.
Групповой этап пройдет в три тура. Команды из низших лиг проведут матчи дома.