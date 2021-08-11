«Кайрат-Москва» вышел в элитный раунд Кубка России по футболу

Встреча прошла в гостях и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вячеслав Швырев, отличившийся на 77-й минуте.

Таким образом, «Кайрат-Москва» прошел в элитный групповой раунд Кубка России. В каждой группе сыграет по одной команде РПЛ, первого дивизиона и второго дивизиона.