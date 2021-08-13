Футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с Хабибом
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с
Легион ДинамоКубок России: результаты и календарь
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с
Незадолго до этого команда вышла в элитный раунд Кубка России.
«Наш Легион ждет великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», — отмечается в
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после доминирующей победы над Джастином Гэтжи. Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29−0).