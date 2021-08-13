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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с Хабибом

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: РИА "Новости"

Незадолго до этого команда вышла в элитный раунд Кубка России.

«Наш Легион ждет великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», — отмечается в Instagram-аккаунте клуба «Легион-Динамо» под фото, где звезда ММА ведет переговоры с президентом клуба Шамилем Лахияловым.

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Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после доминирующей победы над Джастином Гэтжи. Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29−0).

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