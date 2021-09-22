«Уфа» обыграла «Легион Динамо» во 2-м туре элитного раунда Бетсити-Кубка России

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Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Махачкале. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались уфимцы (2:0).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Колтуновым из Ростова-на-Дону. Гол в составе махачкалинцев забил полузащитник клуба Шамиль Саадуев, который уверенно реализовал пенальти. На 90-й минуте защитник гостей Алексей Никитин сравнял счёт в противостоянии.

В серии пенальти вратарь гостей Алексей Кузнецов отразил все четыре удара с точки.

«Уфа» набрала три очка и расположилась на второй позиции в турнирной таблице группы 6. «Легион» (0) — на третьем месте. В оставшемся матче группового этапа «Уфа» сыграет на выезде с «Аланией». Встреча состоится 27 октября. Начало — в 16:00 мск.