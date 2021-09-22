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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» на выезде обыграл «Ленинградец» благодаря голам Черникова и Крыховяка

Сегодня, 22 сентября, состоялась встреча между «Ленинградцем» из Ленинградской области и «Краснодаром» из одноименного города.

Краснодар
ЛенинградецКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Команды играли на стадионе «Рощино-Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в составе «быков» забил Александр Черников.

В конце матча полузащитник чёрно-зелёных Гжегош Крыховяк занёс мяч в сетку ворот соперника.

Один из защитников «Ленинградца» ошибся, и пас, который он отдавал партнёру, перехватил Реми Кабела. Французский футболист вышел один на один с вратарём клуба из Ленинградской области, а затем отдал пас на поляка Крыховяка. Тот уверенно расстрелял голкипера из пределов вратарской.

Напомним, «Ленинградец» тренирует Сергей Кирьяков, а «Краснодаром» руководит Виктор Гончаренко.

Ленинградец
0:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар
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