«Краснодар» на выезде обыграл «Ленинградец» благодаря голам Черникова и Крыховяка

Один из защитников «Ленинградца» ошибся, и пас, который он отдавал партнёру, перехватил Реми Кабела. Французский футболист вышел один на один с вратарём клуба из Ленинградской области, а затем отдал пас на поляка Крыховяка. Тот уверенно расстрелял голкипера из пределов вратарской.