«Ахмат» разгромил московский «Кайрат» в матче элитного раунда Кубка России

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Одинцово и завершилась со счётом 3:0.

На 18-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Ахмата» Абубакар Кадыров, который реализовал пенальти.

Во втором тайме форвард Габриэль Янку увеличил преимущество грозненцев, также отличившись с 11-метровой отметки. Автором третьего гола стал Амир Адуев.