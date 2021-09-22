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18:39 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» одержали самую крупную победу в истории Кубка России по футболу

Самарский клуб обыграл ногинское «Знамя» со счетом 10:0.

Крылья Советов
ЗнамяКубок России: результаты и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

ТАСС, 22 сентября. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счетом 10:0 победил ногинское «Знамя» в матче группового этапа Бетсити — Кубка России.

Встреча началась с минуты молчания, посвященной жертвам в результате стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

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В составе самарского клуба забитыми мячами отметились Даниил Липовой (8-я минута), Дмитрий Цыпченко (20, 64, 71), Сергей Пиняев (22, 30), Денис Якуба (77), Иван Сергеев (83, 84) и Гленн Бейл (90), впервые отличившийся в составе «Крыльев Советов».

Два гола 16-летнего Пиняева стали дебютными для футболиста в самарском клубе, он перешел в «Крылья Советов» в июле из московского «Чертаново». В прошедшем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Победа «Крыльев Советов» стала крупнейшей в истории Кубка России, который проводится с 1992 года. Ранее самая крупная победа была зафиксирована в матче екатеринбургского «Уралмаша» и «Океана» из Находки (8:0). Встреча прошла в ноябре 1992 года.

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«Крылья Советов» и «Знамя» играют в девятой группе вместе с красноярским «Енисеем». В первом матче группы 25 августа «Енисей» (ФНЛ-1) обыграл «Знамя» (ФНЛ-2) со счетом 4:0. В заключительном матче «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Енисеем» 27 октября.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ-1 — одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 — обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в ⅛ финала.

От РПЛ выступают ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Арсенал» (Тула), «Крылья Советов», «Ахмат» (Грозный) и «Нижний Новгород». Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи»), автоматически квалифицировались в ⅛ финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский «Локомотив», который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, «Зенит» — четыре, «Спартак» — три, «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» («Ахмат») и «Тосно» — по одному.

Знамя
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Первый тайм: 0:4
Крылья Советов
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