16-летний Пиняев оформил дубль с пасом за тайм Кубка России. «МЮ» ждет?

Один из самых многообещающих российских футболистов нового поколения Сергей Пиняев снова дал повод написать о себе. Вингер «Крыльев Советов», которому через месяц с небольшим исполнится 17 лет, блеснул на групповом этапе Кубка России. Пиняев оформил дубль в удивительном матче против представляющей ФНЛ-2 команды «Знамя», в котором было забито 10 голов. «МЮ» уже ждёт?

В этой группе помимо команд из Самары и Ногинска выступает «Енисей», который в первом туре разгромил «Знамя» — 4:0. В ⅛ финала выйдет только победитель трио. «Крылья Советов» выполнили норму красноярцев по голам уже за тайм, несмотря на то, что играли далёким от оптимального составом. На выходных команде Игоря Осинькина встречаться с «Зенитом» в РПЛ, поэтому неудивительно, что тренер поберёг ведущих футболистов. Пиняеву и компании противостояли сегодня в том числе бывшие звёзды чемпионата России — Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

Для начала Пиняев выступил в роли ассистента — с его передачи на 20-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. Следующие два гола забил уже сам юный вингер. В середине первого тайма Сергей открылся слева в штрафной хозяев и пробил в касание в дальний верхний угол. А на исходе трети матча Пиняев убежал один на один, получив длинную передачу из глубины поля и избежав офсайда, после чего обыграл голкипера и послал мяч в пустые ворота.

В конце концов, разница соперников даже не в уровне мастерства, а в готовности оказалась настолько гигантской, что «Крылья Советов» победили с невероятным для футбола счётом 10:0!

Это первые голы Пиняева за «Крылья Советов», но не первые запоминающиеся действия в составе самарской команды. В конце июля во втором туре чемпионата Сергей, дебютировав в РПЛ, трижды накрутил Айртона после выхода на замену в матче со «Спартаком». А четыре дня назад, в 9-м туре Пиняев сделал первый голевой пас в элите — после его проникающей передачи Владислав Сарвели влетел в штрафную «Ростова» и здорово решил эпизод.

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Напомним, что за Пиняевым следит «Манчестер Юнайтед»: вингер ездил на стажировку в английский клуб. Зрелая игра новичка «Крыльев Советов» в 16 лет удивляет многих болельщиков и журналистов. Но сам Сергей, отвечая на вопрос о своём возрасте, сказал правильные слова:

«Давит ли на меня мой возраст? На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача — развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче» (в интервью для пресс-службы «Крыльев Советов»).