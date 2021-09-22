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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» разгромило ставропольское со счетом 6:0

Сегодня, 22 сентября, состоялась игра Кубка России между клубами «Динамо» Москва и «Динамо» Ставрополь.

Динамо
Динамо СтавропольКубок России: результаты и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" Москва
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Команды встречались на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу гостей поля.

На 11-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев подхватил мяч у штрафной соперника и отправил его в дальний правый угол. Через 15 минут полузащитник московской команды Денис Макаров получил мяч на правом фланге, обыграл соперника, затем сместился в центр и дальним ударом поразил сетку ворот соперника.

После этого московские динамовцы забили ещё четырежды. Голами отметились Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Слай. Отметим, что для Гладышева этот забитый мяч стал дебютным в официальных играх за московский клуб.

Динамо Ставрополь
0:6
Первый тайм: 0:3
Динамо
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