Московское «Динамо» разгромило ставропольское со счетом 6:0
Сегодня, 22 сентября, состоялась игра Кубка России между клубами «Динамо» Москва и «Динамо» Ставрополь.
Сегодня, 22 сентября, состоялась игра Кубка России между клубами «Динамо» Москва и «Динамо» Ставрополь.
Команды встречались на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу гостей поля.
На 11-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев подхватил мяч у штрафной соперника и отправил его в дальний правый угол. Через 15 минут полузащитник московской команды Денис Макаров получил мяч на правом фланге, обыграл соперника, затем сместился в центр и дальним ударом поразил сетку ворот соперника.
После этого московские динамовцы забили ещё четырежды. Голами отметились Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Слай. Отметим, что для Гладышева этот забитый мяч стал дебютным в официальных играх за московский клуб.