Московское «Динамо» разгромило ставропольское со счетом 6:0

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Команды встречались на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу гостей поля.

На 11-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев подхватил мяч у штрафной соперника и отправил его в дальний правый угол. Через 15 минут полузащитник московской команды Денис Макаров получил мяч на правом фланге, обыграл соперника, затем сместился в центр и дальним ударом поразил сетку ворот соперника.