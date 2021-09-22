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23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо»

Сегодня, 22 сентября, в рамках Кубка России состоялась встреча между брянским «Динамо» и тульским «Арсеналом».

Динамо Бр
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Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" Тула
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Команды играли в Брянске на стадионе «Динамо». Противостояние закончилось со счётом 6:1 в пользу гостей поля.

На 11-й минуте защитник туляков Артём Сокол открыл счёт в матче. Уже через 3 минуты нападающий Кирилл Панченко укрепил преимущество гостей, занеся мяч в сетку ворот соперника.

Через 5 минут Даниил Хлусевич забил третий мяч «Арсенала». Затем отличился Кингс Кангва. Однако за минуту до свистка на перерыв игрок брянского «Динамо» Новиков сократил отставание своего клуба от тульской команды.

На 59-й минуте Зурико Давиташвили забил 6-й гол в противостоянии. За 5 минут до конца основного времени Александру Тудорие установил окончательный счёт в матче.

Динамо Бр
1:6
Первый тайм: 1:4
Арсенал Т
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