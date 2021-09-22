Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо»

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Команды играли в Брянске на стадионе «Динамо». Противостояние закончилось со счётом 6:1 в пользу гостей поля.

На 11-й минуте защитник туляков Артём Сокол открыл счёт в матче. Уже через 3 минуты нападающий Кирилл Панченко укрепил преимущество гостей, занеся мяч в сетку ворот соперника.

Через 5 минут Даниил Хлусевич забил третий мяч «Арсенала». Затем отличился Кингс Кангва. Однако за минуту до свистка на перерыв игрок брянского «Динамо» Новиков сократил отставание своего клуба от тульской команды.