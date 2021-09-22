«Ростов» проиграл «Чайке» и выбыл из Кубка России
«Ростов» на чужом поле потерпел поражение от «Чайки» в матче группового раунда Кубка России.
Чайка
РостовКубок России: результаты и календарь
«Ростов» на чужом поле потерпел поражение от «Чайки» в матче группового раунда Кубка России.
Встреча завершилась в пользу команды из Песчанокопского со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил полузащитник Иван Олейников.
«Чайка» набрала 6 очков и гарантировала себе выход в ⅛ финала Кубка России.
Ростовчане, в свою очередь, прекратили борьбу за трофей. Команда Юрия Семина имеет 0 очков и ей осталось провести лишь матч против московского «Торпедо».