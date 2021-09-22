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22 сентября, источник: Sport24

«Ростов» проиграл «Чайке» и выбыл из Кубка России

«Ростов» на чужом поле потерпел поражение от «Чайки» в матче группового раунда Кубка России.

Чайка
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Источник: Официальный сайт ФК "Ростов"

Встреча завершилась в пользу команды из Песчанокопского со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил полузащитник Иван Олейников.

«Чайка» набрала 6 очков и гарантировала себе выход в ⅛ финала Кубка России.

Ростовчане, в свою очередь, прекратили борьбу за трофей. Команда Юрия Семина имеет 0 очков и ей осталось провести лишь матч против московского «Торпедо».

Чайка
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
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