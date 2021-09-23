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16:33 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА стартовал с победы в Кубке России по футболу

Армейцы на выезде разгромили ижевский «Зенит» со счетом 4:0.

ЦСКА
Зенит ИжКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 23 сентября. Московский ЦСКА обыграл ижевский «Зенит» со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура группового этапа Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

Голы забили Ильзат Ахметов (9-я минута), Константин Кучаев (24), Бактиёр Зайнутдинов (76) и Антон Заболотный (90+1).

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Команды играют в 10-й группе вместе с липецким «Металлургом». В первом туре 25 августа встречались клубы Олимп — Футбольной национальной лиги — 1 (ФНЛ-1) и Олимп — Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2). «Металлург» (ФНЛ-1) обыграл «Зенит» (ФНЛ-2) со счетом 2:1. В заключительном туре армейцы в гостях сыграют с «Металлургом» 27 октября.

Позднее в четверг пройдет заключительный матч второго тура группового этапа Кубка России. Владимирское «Торпедо» дома проведет встречу с екатеринбургским «Уралом». Команды выступают во второй группе.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ-1 — одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 — обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в ⅛ финала. От РПЛ выступают ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Арсенал» (Тула), «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат» (Грозный) и «Нижний Новгород». Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи»), автоматически квалифицировались в ⅛ финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский «Локомотив», который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, «Зенит» — четыре, «Спартак» — три, «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» («Ахмат») и «Тосно» — по одному.

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0:4
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ЦСКА
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