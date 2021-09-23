Алексей Березуцкий подвёл итоги кубкового матча с «Зенитом» из Ижевска

"Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли. Да, мы рассчитываем на Зайнутдинова, 100 процентов. И Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо. Цель у ЦСКА всегда одна — победа, что мы и будем стараться делать. У Васина травма приводящей мышцы. У Бийола состояние отличное, просто перелёт после сотрясения — не самая лучшая идея.