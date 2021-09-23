Тренер ЦСКА оценил перспективы Зайнутдинова в составе после его гола в Кубке России

Встреча в Ижевске завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Один из мячей забил казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.

— Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли, — приводит его слова пресс-служба клуба.

— Убедила ли вас игра Бохинена? И рассчитываете на Зайнутдинова как на игрока старта?

— Да, мы рассчитываем на Баху, 100 процентов. И Эмиль выглядел достаточно неплохо.

— Есть ли цель у ПФК ЦСКА выиграть Кубок России?

— Цель всегда одна — победа, что мы и будем стараться делать.

— Что с Васиным и Бийолом?

— У Васина травма приводящей мышцы. У Яки состояние отличное, просто перелет после сотрясения — не самая лучшая идея.

— Оцените игру молодых футболистов.

— Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на «ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко.