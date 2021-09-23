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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» на выезде обыграл владимирское «Торпедо» в матче БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Урал» выиграл у владимирского «Торпедо» (2:0).

Урал
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Уже на первой минуте Андрей Егорычев открыл счет. Андрей Панюков на 16-й минуте удвоил результат. У хозяев на шестой минуте не реализовал пенальти Владимир Победимов. Он пробил мимо ворот.

«Урал» набрал три очка и лидирует во второй группе. Столько же имеет КАМАЗ, который уступает по разнице мячей. «Торпедо» проиграло оба матча и идет последним.

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0:2
Первый тайм: 0:2
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