«Урал» на выезде обыграл владимирское «Торпедо» в матче БЕТСИТИ Кубка России
В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Урал» выиграл у владимирского «Торпедо» (2:0).
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В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Урал» выиграл у владимирского «Торпедо» (2:0).
Уже на первой минуте Андрей Егорычев открыл счет. Андрей Панюков на 16-й минуте удвоил результат. У хозяев на шестой минуте не реализовал пенальти Владимир Победимов. Он пробил мимо ворот.
«Урал» набрал три очка и лидирует во второй группе. Столько же имеет КАМАЗ, который уступает по разнице мячей. «Торпедо» проиграло оба матча и идет последним.