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00:49 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» и ЦСКА во вторник могут выйти в ⅛ финала Кубка России по футболу

ТАСС, 26 октября. Последние игры элитного группового раунда Бетсити — Кубка России по футболу пройдут 26 и 27 октября. Во вторник свои матчи проведут московские «Динамо» и ЦСКА.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В новом формате Кубок России проводится уже второй сезон. Вместо привычных стадий 1/32 и 1/16 финала Российский футбольный союз (РФС) для увеличения интереса к турниру принял решение проводить групповой этап. В нынешнем сезоне команды были разбиты на 11 групп, в каждой по три коллектива — не сумевшие выйти в еврокубки представители Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), клубы Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) и ФНЛ-2.

Футбол

Кубок России 2021/2022
Группа 10, 26.10.2021, 17:00

Металлург Лп-ЦСКА-

Каждая команда проводит по два матча, клубы РПЛ играют на выезде. Турнир проходит с конца августа, по его итогам в ⅛ финала выйдут победители групп. В плей-офф к ним добавятся участники еврокубков этого сезона — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

Во вторник победители групп определятся в матчах «Оренбург» — «Динамо» и «Металлург» (Липецк) — ЦСКА, все четыре команды имеют по три очка. Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц сообщил, что в матче, который пройдет на искусственном газоне, смогут принять участие все, кроме Даниила Лесового, Диего Лаксальта и получившего повреждение в матче с «Химками» Гильермо Варелы. В пятницу «Динамо» проведет матч 13-го тура РПЛ против лидера чемпионата «Зенита».

У ЦСКА в Москве остались вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Игорь Дивеев и нападающий Антон Заболотный. Известно, что за сутки до игры в продаже осталось около 700 билетов, из-за ковидных ограничений на матч сможет попасть только 2 тыс. человек.

Футбол

Кубок России 2021/2022
Группа 11, 26.10.2021, 15:00

Оренбург-Динамо-

Товарищеский матч в Лужниках

Еще в пяти группах победители будут также определены в матчах между командами, имеющими перед заключительным туром по три очка. «Крылья Советов» сыграют с «Енисеем» в Красноярске, «Ахмат» — с «Ротором» в Волгограде, «Нижний Новгород» — с «Факелом» в Воронеже, «Арсенал» — с «Велесом» в Домодедово, а «Урал» в Набережных Челнах — с «Камазом».

В группе 6 «Уфу» устроит только победа во Владикавказе над «Аланией», в группе 8 «Химки» выйдут в плей-офф, если обыграют «Балтику» в Калининграде. Только в группе 5 уже определился победитель — «Чайка» вышла в плей-офф, обыграв «Торпедо» и «Ростов», поэтому матч в Спортивном городке в Лужниках между черно-белыми и ростовчанами ничего не решает.

Матчи ⅛ финала пройдут 1 марта, ¼ финала — 19 апреля. Полуфиналы пройдут 11—12 мая, а финал — 29 мая. Призовой фонд турнира по сравнению с прошлым сезоном увеличился на 10 млн рублей и составляет 83,8 млн рублей.

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