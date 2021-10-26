Связка Захаряна и Тюкавина снова в деле. Форвард забивает в четвертом матче подряд

У Сандро Шварца во вторник была интересная задача. С одной стороны, надо было сохранить силы футболистов — уже в пятницу матч повышенной важности с «Зенитом» в Питере, при том, что сине-бело-голубые на неделе отдыхают. А с другой — не допустить конфуза в БЕТСИТИ Кубке России.

Опыт вылета от лучшего клуба ФНЛ у немецкого специалиста в России уже есть — весной «Динамо» уступило дорогу «Крыльям», вышедшим в итоге в финал. А «Оренбург» сейчас тоже идет на первом месте в первом дивизионе. Да и в РПЛ должен был выходить этим летом вместе с самарцами, но не подготовил отвечающий требованиям стадион.

В итоге Шварц не стал бросаться в крайности — кое-кому дал передышку, но состав, как и обещал, выпустил вполне боевой. Не вышли с первых минут Шунин, Варела, Ордец, Моро и Фомин, при этом уругваец из-за травмы вовсе остался в Москве. Но сыгравшие вместо них Лещук, Евгеньев, Паршивлюк, не говоря об отбывшем дисквалификацию Шиманьски, вполне претендуют на то, чтобы считаться игроками стартового состава. Только Кутицкий твердый резервист — с первых минут до этого он ранее играл только в кубковом матче со ставропольскими одноклубниками. Впрочем, и 19-летний опорный полузащитник — футболист ближайшей обоймы, он трижды выходил на замену в РПЛ.

Начало «Динамо» резво. Уже на седьмой минуте сработала связка, которую клубная пресс-служба называет ТюЗ — Тюкавина и Захаряна. 18-летний полузащитник навесил — 19-летний форвард замкнул головой — 0:1.

Отметим, что оба юных динамовца в расширенном списке сборной. У Захаряна за два последних матча на любимой позиции в центре поля — четыре ассиста. Тюкавин же забивает в четырех матчах подряд — дубль в ворота молодежной сборной Литвы, по одному мячу «Спартаку», «Химкам» и «Оренбургу». Оптимистичные показатели, на которые наверняка с удовольствием смотрит Карпин.

Быстрый гол перевел бело-голубых в экономный режим. Крупный счет не должен вводить в заблуждение — Моро и Евгеньев забили уже в заключительной десятиминутке. А до этого шла примерно равная игра. Гости чуть помастеровитее, хозяева брали свое за счет энтузиазма и самоотверженности.

Лещуку пришлось пару раз выручить «Динамо», в том числе после выхода один на один. Но в целом гости уверенно довели дело до победы.

А Шварц убил двух зайцев: дал передышку многим лидерам перед матчем с «Зенитом» и вывел команду в кубковый плей-офф.