ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» и вышел в ⅛ финала Кубка России

Встреча группы 10, прошедшая в Липецке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Эмиль Бохинен (41-я минута) и Кристиян Бистрович (85).

Голкипер армейцев Владислав Тороп не смог доиграть матч из-за травмы, его на 73-й минуте заменил Данила Боков. Защитник ЦСКА Бруно Фукс, отыгравший первый тайм, вышел на поле впервые в сезоне.