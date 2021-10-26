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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» и вышел в ⅛ финала Кубка России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над липецким «Металлургом» и пробился в ⅛ финала Кубка России по футболу.

ЦСКА
Металлург ЛпКубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы 10, прошедшая в Липецке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Эмиль Бохинен (41-я минута) и Кристиян Бистрович (85).

Голкипер армейцев Владислав Тороп не смог доиграть матч из-за травмы, его на 73-й минуте заменил Данила Боков. Защитник ЦСКА Бруно Фукс, отыгравший первый тайм, вышел на поле впервые в сезоне.

ЦСКА, ранее разгромивший ижевский «Зенит» в Кубке России, занял первое место в группе и вышел в ⅛ финала. Ранее участие в данной стадии турнира себе обеспечили «Зенит» (Санкт-Петербург), московские «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», «Рубин» (Казань), «Сочи», а также «Чайка» (Песчанокопское).

Металлург Лп
0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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