ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» и вышел в ⅛ финала Кубка России
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над липецким «Металлургом» и пробился в ⅛ финала Кубка России по футболу.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над липецким «Металлургом» и пробился в ⅛ финала Кубка России по футболу.
Встреча группы 10, прошедшая в Липецке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Эмиль Бохинен (41-я минута) и Кристиян Бистрович (85).
Голкипер армейцев Владислав Тороп не смог доиграть матч из-за травмы, его на 73-й минуте заменил Данила Боков. Защитник ЦСКА Бруно Фукс, отыгравший первый тайм, вышел на поле впервые в сезоне.
ЦСКА, ранее разгромивший ижевский «Зенит» в Кубке России, занял первое место в группе и вышел в ⅛ финала. Ранее участие в данной стадии турнира себе обеспечили «Зенит» (Санкт-Петербург), московские «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», «Рубин» (Казань), «Сочи», а также «Чайка» (Песчанокопское).