«Ротор» обыграл «Ахмат» в серии пенальти и вышел в ⅛ финала Кубка России

Футбол, Кубок России, Группа 727.10.2021, 17:30 (МСК UTC+3)Волгоград Арена
|Дмитрий Хохлов
|Андрей Талалаев
|Федор Первушин
|37′
|Даниил Уткин
|80′
|96
|Игорь Обухов
|42
|Александр Мелихов
|3
|Илья Мартынов
|5
|Виталий Лысцов
|4
|Илья Бериашвили
|40
|Ризван Уциев
|61
|Илья Голосов
|55
|Александр Пуцко
86′
|9
|Андреа Чуканов
|96
|Марат Быстров
|18
|Олег Николаев
|11
|Игорь Коновалов
|14
|Федор Первушин
47′
|4
|Дарко Тодорович
46′
|22
|Аслан Дудиев
|8
|Мирослав Богосавац
|8
|Георгий Махатадзе
47′
|6
|Амир Адуев
58′62′
|20
|Игорь Школик
|47
|Даниил Уткин
|11
|Сергей Серченков
69′
|17
|Лечи Садулаев
46′
|19
|Исламитдин Абдуллаев
|77
|Владислав Карапузов
|90
|Никита Маляров
47′
|18
|Сенин Себай
46′
|10
|Роман Минаев
|68
|Артем Архипов
|72
|Камиль Муллин
47′
|95
|Абубакар Кадыров
39′
|13
|Сергей I Макаров
|14
|Артем Полярус
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артем Чистяков(Россия, Азов)