«Ротор» обыграл «Ахмат» в серии пенальти и вышел в ⅛ финала Кубка России

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол защитника «Ротора» Федора Первушина на 37-й минуте «Ахмат» ответил забитым мячом полузащитника Даниила Уткина (80). В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

«Ротор» набрал пять очков и выиграл группу 7. Волгоградцы сыграют в ⅛ финала Кубка России. «Ахмат» финишировал вторым с четырьмя очками и завершил выступление в турнире.