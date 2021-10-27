Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мальорка
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Барселона
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Балтика
Химки
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Верона
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Сассуоло
11
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Кубань
Краснодар
30
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Осасуна
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо
Ростов
20
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Арсенал Т
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Урал
10
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Нижний Новгород
01
Футбол. Кубок России
17:30
Ротор
Ахмат
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Уфа
20
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Крылья Советов
10
Все события
20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» обыграл «Ахмат» в серии пенальти и вышел в ⅛ финала Кубка России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» дома обыграл грозненский «Ахмат» в матче третьего тура элитного группового раунда Кубка России по футболу.

Ротор
АхматКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол защитника «Ротора» Федора Первушина на 37-й минуте «Ахмат» ответил забитым мячом полузащитника Даниила Уткина (80). В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

«Ротор» набрал пять очков и выиграл группу 7. Волгоградцы сыграют в ⅛ финала Кубка России. «Ахмат» финишировал вторым с четырьмя очками и завершил выступление в турнире.

Ротор
1:1
Первый тайм: 1:0
Ахмат
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь