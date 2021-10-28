Игрок «Кубани» забил невероятный гол с 40 метров в Кубке России: видео
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил эффектный гол в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».
Кубань
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил эффектный гол в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».
В середине первого тайма, при счете 1:0 в пользу «Кубани», Алейников подхватил мяч и перекинул вратаря «Краснодара», который вышел из ворот.
«Кубань» в матче первого тура группового этапа Кубка России потерпела поражение, а «Краснодар» набрал три очка.