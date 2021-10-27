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21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» по пенальти победил «Велес» и вышел в ⅛ финала Кубка России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» в серии пенальти одержал победу над московским «Велесом» и пробился в плей-офф Кубка России по футболу.

Велес
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Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи третьей группы, прошедшей в среду в Домодедово, завершилось со счетом 1:1. У «Арсенала» отличился Эванс Кангва (36-я минута), ответный гол забил игрок «Велеса» Артур Галоян (75). В добавленное ко второму тайму время удаление заработал футболист московского клуба Николай Тарасов (90+2). В серии пенальти точнее были игроки «Арсенала» — 4:3.

«Арсенал» набрал пять очков после двух матчей и занял первое место в третьей группе, пробившись в ⅛ финала Кубка России. «Велес» с четырьмя баллами стал вторым и завершил выступление в турнире.

Велес
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
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