«Арсенал» по пенальти победил «Велес» и вышел в ⅛ финала Кубка России

Основное время встречи третьей группы, прошедшей в среду в Домодедово, завершилось со счетом 1:1. У «Арсенала» отличился Эванс Кангва (36-я минута), ответный гол забил игрок «Велеса» Артур Галоян (75). В добавленное ко второму тайму время удаление заработал футболист московского клуба Николай Тарасов (90+2). В серии пенальти точнее были игроки «Арсенала» — 4:3.

«Арсенал» набрал пять очков после двух матчей и занял первое место в третьей группе, пробившись в ⅛ финала Кубка России. «Велес» с четырьмя баллами стал вторым и завершил выступление в турнире.