«Ростов» проиграл московскому «Торпедо» в матче Кубка России

Встреча пятой группы, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Голы забили Амур Калмыков (60-я минута, с пенальти) и Тимур Абдрашитов (90+1). На 48-й минуте футболист «Ростова» Кирилл Щетинин не реализовал пенальти, на 72-й минуте аналогичным действием отметился игрок хозяев Андрей Кравчук. Гости с 61-й минуты играли вдесятером после удаления Максима Турищева.