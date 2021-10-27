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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» проиграл московскому «Торпедо» в матче Кубка России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» уступил представителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московскому «Торпедо» в матче элитного группового раунда Кубка России.

Ростов
ТорпедоКубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пятой группы, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Голы забили Амур Калмыков (60-я минута, с пенальти) и Тимур Абдрашитов (90+1). На 48-й минуте футболист «Ростова» Кирилл Щетинин не реализовал пенальти, на 72-й минуте аналогичным действием отметился игрок хозяев Андрей Кравчук. Гости с 61-й минуты играли вдесятером после удаления Максима Турищева.

«Торпедо» с тремя очками заняло второе место в группе, «Ростов» проиграл обе встречи. Оба клуба ранее лишились шансов на выход в плей-офф. Из данной группы в ⅛ финала Кубка России вышла «Чайка» из Песчанокопского, выступающая в ФНЛ 2 (третий по силе дивизион российского футбола).

Торпедо
2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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