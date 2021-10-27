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22:12 (мск), источник: Sport24

Позорный вылет «Краснодара» из Кубка России. «Кубань» забила команде Галицкого почти с центра поля: видео

Краснодарское дерби вернулось!

Кубань
КраснодарКубок России: результаты и календарь
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Источник: pfckuban.ru / Евгений Семенов, Sport24

Очередной игровой день в БЕТСИТИ Кубке России оказался богат на сенсации. Сразу четыре клуба из подземелья нашего футбола выбили участников РПЛ из турнира — «Енисей» вынес «Крылья Советов», «Алания» — «Уфу», «КАМАЗ» — «Урал» и, самое интересное, «Кубань» разгромила «Краснодар»! Да-да, краснодарское дерби оказывается еще может быть зрелищным и непредсказуемым.

Разборка двух южных команд началась с гола Максима Лаука. Убежав в контратаку, форвард пальнул левой ногой из-за штрафной в девятку!

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А спустя 20 минут зрители матча увидели настоящий шедевр. После перехвата мяча полузащитник «Кубани» Василий Алейников заметил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев далеко вышел из ворот и решился на сумасшедший удар. Почти с центра поля, примерно с 40 метров от линии ворот, хавбек ударил «шведой» и попал в ближний угол.

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Дальше для «Краснодара» все становилось только хуже. Сначала полузащитник Реми Кабелла двинул Лаука сзади по ногам и получил красную за срыв опасной атаки. А затем «Кубань» забила третий мяч. Тот же Лаук получил мяч в штрафной и заколотил его в дальний угол.

В оставшееся время матча моменты появлялись у обоих ворот. Но счет в итоге так и не изменился. «Кубань» добилась исторической победы в дерби — первой за шесть лет, а «Краснодар» с позором вылетел из Кубка России. «Быки» не смогли справиться с командой из ФНЛ, играя практически основным составом.

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Теперь точно можно констатировать: «Краснодарское дерби вернулось!». Правда, есть некоторые поправки.

Нынешняя «Кубань» — это «Урожай», созданный в 2018 году. Никакого отношения к той самой «Кубани», обанкротившейся в 2018-м, он не имеет.

В сезоне-2020/2021 РФС разрешил «Урожаю», у которого не было правопреемства, изменить название из-за того, что с момента утраты «Кубанью» профессионального статуса прошло 24 месяца.

Это решение олдскульные краснодарские болельщики встретили хейтом. «Новой Кубани» пришлось оправдываться.

«Дабы предотвратить какие-либо спекуляции, мы обращаем внимание наших “заклятых друзей” и всех недовольных этим решением, что Исполком РФС правомерно подтвердил отсутствие спортивного или иного правопреемства с НАО “Футбольный клуб “Кубань””, ликвидированным футбольным клубом, который не имел и не имеет никакого отношения к нашему Клубу», — говорилось в официальном заявлении «Кубани».

За три года существования «Кубань» пробилась в ФНЛ, где выступает в нынешнем сезоне. После 19 туров клуб с 17 очками занимает 17 место.

Кубань
3:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
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