Позорный вылет «Краснодара» из Кубка России. «Кубань» забила команде Галицкого почти с центра поля: видео
Краснодарское дерби вернулось!
Краснодарское дерби вернулось!
Очередной игровой день в БЕТСИТИ Кубке России оказался богат на сенсации. Сразу четыре клуба из подземелья нашего футбола выбили участников РПЛ из турнира — «Енисей» вынес «Крылья Советов», «Алания» — «Уфу», «КАМАЗ» — «Урал» и, самое интересное, «Кубань» разгромила «Краснодар»! Да-да, краснодарское дерби оказывается еще может быть зрелищным и непредсказуемым.
Разборка двух южных команд началась с гола Максима Лаука. Убежав в контратаку, форвард пальнул левой ногой из-за штрафной в девятку!
А спустя 20 минут зрители матча увидели настоящий шедевр. После перехвата мяча полузащитник «Кубани» Василий Алейников заметил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев далеко вышел из ворот и решился на сумасшедший удар. Почти с центра поля, примерно с 40 метров от линии ворот, хавбек ударил «шведой» и попал в ближний угол.
Дальше для «Краснодара» все становилось только хуже. Сначала полузащитник Реми Кабелла двинул Лаука сзади по ногам и получил красную за срыв опасной атаки. А затем «Кубань» забила третий мяч. Тот же Лаук получил мяч в штрафной и заколотил его в дальний угол.
В оставшееся время матча моменты появлялись у обоих ворот. Но счет в итоге так и не изменился. «Кубань» добилась исторической победы в дерби — первой за шесть лет, а «Краснодар» с позором вылетел из Кубка России. «Быки» не смогли справиться с командой из ФНЛ, играя практически основным составом.
Теперь точно можно констатировать: «Краснодарское дерби вернулось!». Правда, есть некоторые поправки.
Нынешняя «Кубань» — это «Урожай», созданный в 2018 году. Никакого отношения к той самой «Кубани», обанкротившейся в 2018-м, он не имеет.
В сезоне-2020/2021 РФС разрешил «Урожаю», у которого не было правопреемства, изменить название из-за того, что с момента утраты «Кубанью» профессионального статуса прошло 24 месяца.
Это решение олдскульные краснодарские болельщики встретили хейтом. «Новой Кубани» пришлось оправдываться.
«Дабы предотвратить какие-либо спекуляции, мы обращаем внимание наших “заклятых друзей” и всех недовольных этим решением, что Исполком РФС правомерно подтвердил отсутствие спортивного или иного правопреемства с НАО “Футбольный клуб “Кубань””, ликвидированным футбольным клубом, который не имел и не имеет никакого отношения к нашему Клубу», — говорилось в официальном заявлении «Кубани».
За три года существования «Кубань» пробилась в ФНЛ, где выступает в нынешнем сезоне. После 19 туров клуб с 17 очками занимает 17 место.