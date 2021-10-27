Определились все участники ⅛ финала Кубка России по футболу

На этой стадии сыграют девять клубов Российской премьер-лиги: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» (все — Москва), «Рубин» (Казань), «Сочи», «Арсенал» (Тула) и «Нижний Новгород»; шесть клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ): «Алания» (Владикавказ), «Кубань» (Краснодар), КАМАЗ (Набережные Челны), «Ротор» (Волгоград), «Балтика» (Калининград) и «Енисей» (Красноярск), а также один представитель ФНЛ-2 — «Чайка» (Песчанокопское).