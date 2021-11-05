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22:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Нынешняя система Кубка России несправедлива

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу действующей системы БЕТСИТИ Кубка России.

РубинКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Пока слишком далеко это все, чтобы всерьез рассуждать о предстоящем кубковом матче в марте месяце. Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

2 ноября стало известно, что «Рубина» в ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/2022 сыграет с «Ротором». Встреча состоится в марте 2022 года.

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