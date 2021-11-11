КДК дисквалифицировал Божовича на 3 матча БЕТСИТИ Кубка России за оскорбления, ЦСКА получил штраф

«Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и оштрафован на 200 тысяч рублей. Смольников за аналогичное нарушение оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на 2 матча. ЦСКА за использование пиротехники в матче с “Металлургом” оштрафован на 125 тысяч рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.