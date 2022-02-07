Объявлено расписание матчей ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России

Игры первой стадии плей-офф пройдут с 1 по 3 марта. Победители пар определятся по результатам одного матча.

Хозяевами полей на данной стадии станут пять лучших команд РПЛ прошлого сезона, а также «Динамо», «Балтика» и «Алания», получившие это право по итогам жеребьевки.