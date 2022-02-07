Объявлено расписание матчей ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России
Определены даты и время начала матчей ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22, сообщает официальный сайт РФС.
Определены даты и время начала матчей ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22, сообщает официальный сайт РФС.
Игры первой стадии плей-офф пройдут с 1 по 3 марта. Победители пар определятся по результатам одного матча.
Хозяевами полей на данной стадии станут пять лучших команд РПЛ прошлого сезона, а также «Динамо», «Балтика» и «Алания», получившие это право по итогам жеребьевки.
1 марта (вторник).
20:00 (мск). «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское). Трансляция — «Матч Премьер».
20:00. «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). «Матч ТВ».
2 марта (среда).
16:00. «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула). «Матч ТВ».
18:00. «Сочи» — ЦСКА (Москва). «Матч ТВ».
20:00. «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). «Матч ТВ».
3 марта (четверг).
18:15. «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). «Матч ТВ».
19:00. «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград). «Матч Премьер».
20:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны). «Матч ТВ».