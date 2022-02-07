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20:58 (мск), источник: Sport24

Объявлено расписание матчей ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России

Определены даты и время начала матчей ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22, сообщает официальный сайт РФС.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: Sport24

Игры первой стадии плей-офф пройдут с 1 по 3 марта. Победители пар определятся по результатам одного матча.

Хозяевами полей на данной стадии станут пять лучших команд РПЛ прошлого сезона, а также «Динамо», «Балтика» и «Алания», получившие это право по итогам жеребьевки.

1 марта (вторник).

20:00 (мск). «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское). Трансляция — «Матч Премьер».

20:00. «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). «Матч ТВ».

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/8 финала, 2.03.2022, 20:00

Спартак-Кубань-

2 марта (среда).

16:00. «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула). «Матч ТВ».

18:00. «Сочи» — ЦСКА (Москва). «Матч ТВ».

20:00. «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). «Матч ТВ».

3 марта (четверг).

18:15. «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). «Матч ТВ».

19:00. «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград). «Матч Премьер».

20:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны). «Матч ТВ».

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