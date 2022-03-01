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00:52 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» стартует стадия ⅛ финала Кубка России по футболу

ТАСС, 1 марта. Первый матч ⅛ финала Бетсити — Кубка России по футболу пройдет во вторник. Московское «Динамо» на своем поле примет «Нижний Новгород», встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

Динамо
Нижний НовгородКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Оба клуба как представители Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовали в Кубке России со стадии элитного группового раунда. Московская команда победила ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0) в матчах группы 11. В группе 4 «Нижний Новгород» обыграл «Динамо-Барнаул» (1:0) и воронежский «Факел» (1:0). Клубы РПЛ проводили матчи на выезде.

Элитный групповой раунд заменил стадии 1/32 и 1/16 финала. Клубы Олимп — Футбольной национальной лиги — 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2), прошедшие три этапа отбора, были распределены по 11 группам. На этой стадии в борьбу за Кубок России вступили 11 команд РПЛ. Петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона квалифицировались в еврокубки, начнут участие в турнире с ⅛ финала. Эти клубы проведут свои матчи дома.

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/8 финала, 1.03.2022, 20:00

Динамо-Нижний Новгород-

Во вторник также должна была состояться встреча между калининградской «Балтикой» и «Чайкой» из Ростовской области. Однако совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и ФНЛ решила перенести матч на 3 марта. Решение о переносе было принято после обращения «Чайки», которая из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны не имела возможности добраться до Калининграда.

2 марта состоятся матчи «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула), «Сочи» — ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). 3 марта пройдут встречи «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск), «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград), «Зенит» — «Камаз» (Набережные Челны).

Четвертьфинальные матчи планируется провести 19—21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив», самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.

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