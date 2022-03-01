Матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» стартует стадия ⅛ финала Кубка России по футболу

Оба клуба как представители Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовали в Кубке России со стадии элитного группового раунда. Московская команда победила ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0) в матчах группы 11. В группе 4 «Нижний Новгород» обыграл «Динамо-Барнаул» (1:0) и воронежский «Факел» (1:0). Клубы РПЛ проводили матчи на выезде.

Элитный групповой раунд заменил стадии 1/32 и 1/16 финала. Клубы Олимп — Футбольной национальной лиги — 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги — 2 (ФНЛ-2), прошедшие три этапа отбора, были распределены по 11 группам. На этой стадии в борьбу за Кубок России вступили 11 команд РПЛ. Петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона квалифицировались в еврокубки, начнут участие в турнире с ⅛ финала. Эти клубы проведут свои матчи дома.

Футбол Кубок России 2021/2022 1/8 финала, 1.03.2022, 20:00 Динамо - Нижний Новгород -

Во вторник также должна была состояться встреча между калининградской «Балтикой» и «Чайкой» из Ростовской области. Однако совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и ФНЛ решила перенести матч на 3 марта. Решение о переносе было принято после обращения «Чайки», которая из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны не имела возможности добраться до Калининграда.

2 марта состоятся матчи «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула), «Сочи» — ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). 3 марта пройдут встречи «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск), «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград), «Зенит» — «Камаз» (Набережные Челны).