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17:42 (мск), источник: Sport24

«Сочи» — ЦСКА. Стали известны стартовые составы на матч ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России

Сегодня, 2 марта, в Сочи состоится матч ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Сочи» на своем поле примет ЦСКА.

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Команды объявили стартовые составы на игру.

«Сочи»: Джанаев (К), Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев (К), Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

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