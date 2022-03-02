«Сочи» — ЦСКА. Стали известны стартовые составы на матч ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России
Сегодня, 2 марта, в Сочи состоится матч ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Сочи» на своем поле примет ЦСКА.
Сочи
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Сегодня, 2 марта, в Сочи состоится матч ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Сочи» на своем поле примет ЦСКА.
Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Команды объявили стартовые составы на игру.
«Сочи»: Джанаев (К), Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев (К), Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи, Заболотный.