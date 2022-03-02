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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» выбила «Арсенал» из Кубка России и прошла в четвертьфинал

Сегодня, 2 марта, состоялся матч «Алания» — «Арсенал».

Арсенал Т
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Источник: ФК "Алания"
Футбол

Кубок России 2021/2022
1/8 финала, 2.03.2022, 16:00

Алания1Арсенал Т0

Встреча ⅛ финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу осетинской команды.

Единственный гол в игре на 4-й минуте забил Владимир Хубулов. Сослан Качмазов слева прострелил на ближний угол вратарской, где Хубулов, сыграв на опережение, протолкнул мяч под руками Антона Коченкова.

Ранее московское «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, на своём поле обыграв «Нижний Новгород» (3:0).

В других матчах ⅛ финала были образованы следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Сочи» — ЦСКА. Встречи ⅛ финала Кубка России пройдут с 1 по 3 марта. Финальный матч турнира состоится 29 мая.

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