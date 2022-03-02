«Алания» выбила «Арсенал» из Кубка России и прошла в четвертьфинал

Футбол Кубок России 2021/2022 1/8 финала, 2.03.2022, 16:00 Алания 1 Арсенал Т 0

Встреча ⅛ финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу осетинской команды.

Единственный гол в игре на 4-й минуте забил Владимир Хубулов. Сослан Качмазов слева прострелил на ближний угол вратарской, где Хубулов, сыграв на опережение, протолкнул мяч под руками Антона Коченкова.

Ранее московское «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, на своём поле обыграв «Нижний Новгород» (3:0).